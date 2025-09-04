Mỗi lần vợ chồng cần tiêu gì, anh đều phải xin tiền bố mẹ

Tôi bảo chồng mình là gia đình riêng, cần phải có thu nhập rõ ràng, không thể cần gì đều phải xin như thế.

Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn gần hai năm và có bé 7 tháng tuổi. Khi kết hôn, tôi đồng ý sống chung cùng nhà chồng với điều kiện kinh tế phải riêng (chồng làm cho công ty của bố mẹ). Tôi chuyển việc từ thành phố về quê, mang thai khó khăn nên chỉ duy trì mức thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng. Mô hình chi tiêu của gia đình tôi là: tôi cần gì cho con thì nói với chồng, chồng xin bố mẹ và đưa lại cho tôi. Ăn uống, tiền điện bố mẹ lo, tôi thích ăn gì khác thì tự chủ động.

Nửa năm đầu tôi dùng tiền của mình chi rất nhiều cho mua sắm chung, sau đó đã ngừng lại. Sau một năm, chồng không nhận được bất cứ khoản lương nào như đã hứa. Tôi nhiều lần bàn bạc với chồng về chuyện này, muốn kinh tế rõ ràng và tách biệt, ít hay nhiều cũng cần phải rõ. Chồng chỉ nói những câu như: "Em thiếu thốn gì à, cần gì nuôi con thì bố mẹ đưa, của bố mẹ sau này cũng cho mình mà" (bố mẹ chồng có hai người con). Dù tôi ra sức thuyết phục rằng chúng tôi là gia đình riêng, cần phải có thu nhập rõ ràng, không thể cần gì đều phải xin như thế.

Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng vì yêu chồng và đang mang thai nên cũng cố gắng. Đến lúc tôi sinh xong, mọi thứ vẫn thế, cần gì đều phải kêu chồng, rồi chồng lại xin bố mẹ. Từ khi sinh, mỗi tháng trung bình chúng tôi tiêu chưa đến 10 triệu đồng nhưng bố mẹ chồng luôn bảo tôi làm dâu sung sướng nhất rồi. Nói thêm là tôi bầu khó, sinh con ra đã nhiều vấn đề, hay phải đi viện nên tốn kém hẳn, dù tôi không mua sắm nhiều nhưng nhà chồng hay phán xét.

Quan trọng hơn cả là chồng không tìm hiểu kiến thức và bỏ công sức chăm con cùng tôi. Khi tôi mệt mỏi, gặp khó khăn mà muốn chồng quan tâm hơn, anh chồng thường phớt lờ, im lặng. Cách đây một tháng, tôi nói với chồng rằng hiện mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, sức khỏe sau sinh rối loạn, tôi hơi lo và cảm thấy không khỏe. Chồng vẫn thờ ơ khiến tôi bùng nổ. Mấy ngày sau, chồng đi làm không về, chỉ gặp con thì gọi cho ông nội. Tôi buồn lắm rồi cũng chủ động gọi chồng nhiều lần. Anh nói tôi kiếm chuyện, không ở được thì đi (nhiều lần anh thách thức tôi đi nếu cảm thấy không hợp).

Lần này, tôi thật sự ngột ngạt, khóc và không muốn bố mẹ chồng biết. Tôi nói mình muốn nghỉ ngơi và cháu đang ngủ nhưng ông bà nội tự mở cửa vào. Ngay cả một không gian riêng tư để nghỉ ngơi và bình tĩnh tôi cũng không có. Tôi đã nhắn ông bà là mẹ con ra ngoài chơi ít hôm và mang em bé đi. Sau đó tôi về ngoại ở và quyết định dọn ra khỏi nhà chồng.

Nhà chồng đổ mọi tội cho tôi, do tôi không tốt, rằng tôi chỉ nghĩ cái lợi trước mắt mà không chịu sống như trước. Chồng vẫn nghe bố mẹ mình, không muốn trao đổi thẳng thắn với tôi mọi việc. Anh thường phớt lờ, im lặng hoặc nói những câu khiến tôi đau lòng. Tôi nói mình muốn ở riêng, rõ ràng tài chính và vợ chồng phải có quy tắc riêng trong hôn nhân. Chồng nói đợi bố mẹ xây nhà cho thuê thì sẽ xin một chỗ để ở riêng, còn lương thì từ nay bố trả 10 triệu đồng, anh đưa tôi 5 triệu đồng để mua sữa cho con. Sắp tới chồng tôi sẽ đi làm xa, chắc vài tuần mới về.

Tôi cảm thấy mình không nhận được tình cảm từ chồng, tiền thì không nhiều, thậm chí không đủ nuôi con, tôi vừa phải nuôi con nhỏ vừa đi làm. Chưa kể nếu chồng nghe bố mẹ như thế, dù có ra riêng tôi vẫn phải chịu nhiều chuyện liên quan. Mấy hôm trước lúc trao đổi qua điện thoại, chồng lại nói nếu không được thì bỏ nhau. Tôi buồn lắm và nói thêm thì anh tắt nguồn. Tôi đã cáu, mắng chồng yếu đuối, hèn nhát và vô trách nhiệm.

Hiện tại, tôi và em bé ở Hà Nội, tôi có công việc online đủ sinh hoạt. Tôi không lo lắng việc mình không nuôi được con nhưng tiếc công sức mình xây dựng gia đình. Tôi cũng không biết phải đối diện với chồng như thế nào sau ly hôn. Tôi sợ con thiếu bố thì lớn lên dễ tổn thương. Nhưng nếu trở về, không biết liệu chúng tôi có đủ yêu thương mà làm cha mẹ cho tử tế. Tôi nên cố gắng sửa chữa hôn nhân hay từ bỏ để giải thoát cho cả hai. Tôi thật sự vẫn yêu chồng thương con, nghĩ về những điều tốt đẹp thật đáng tiếc và muốn con có gia đình trọn vẹn. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Duyên Hòa