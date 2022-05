'Không có tên công ty, địa chỉ như nhãn thuốc molnupiravir giả'

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết thanh tra Sở đã xác minh, ghi nhận không có tên công ty, không có địa chỉ như trên nhãn thuốc molnupiravir giả phát hiện tại Thụy Sĩ.

Trả lời VnExpress chiều 6/5, ông Chương cho biết sau khi nhận cảnh báo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về thuốc kháng virus molnupiravir giả phát hiện tại Thụy Sĩ, trên nhãn ghi nơi sản xuất Bình Dương, Thanh tra Sở hôm nay phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kiểm tra. Kết quả không phát hiện công ty nào có tên và địa chỉ như ghi trên nhãn. Như vậy đây là thuốc bị giả mạo hoàn toàn, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Lọ thuốc molnupiravir giả phát hiện ở Thụy Sĩ. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, trên nhãn của sản phẩm thuốc molnupiravir 400 mg, đóng gói thành lọ 20 viên nang cứng, phát hiện tại Thụy Sĩ, ghi Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam, tức thuốc được sản xuất tại Công ty TNHH ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả kiểm nghiệm tại Thụy Sĩ cho thấy thuốc không chứa hoạt chất ghi trên nhãn.

Cục Quản lý Dược ghi nhận đây là thuốc giả, tuy nhiên hiện chưa rõ là thuốc gì và nguồn gốc từ đâu. Người dân được khuyến cáo không buôn bán, sử dụng thuốc giả; cơ quan chức năng xác minh, tìm nguồn gốc của sản phẩm này để xử lý.

Molnupiravir là thuốc kháng virus, được Việt Nam và nhiều quốc gia sử dụng để điều trị Covid-19 cho F0 nhẹ, không triệu chứng. Đến nay, Bộ Y tế chỉ cấp phép sản xuất và lưu hành 3 loại thuốc chứa hoạt chất molnupiravir sản xuất trong nước, gồm: Molravir 400 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam, Movinavir hàm lượng 200 mg của Công ty Cổ phần Hóa - dược phẩm Mekophar và Molnupiravir Stella 400 của Công ty TNHH Stellapharm. Đây là thuốc kê đơn, các nhà thuốc chỉ bán cho F0 được bác sĩ kê toa, theo quy định của Bộ Y tế.

Lê Phương