Không có quỹ mở nào vượt mặt VN-Index trong năm qua

Trong năm chứng khoán lên mức kỷ lục, không có quỹ mở cổ phiếu nào đạt hiệu suất vượt chỉ số chung do không đầu tư cổ phiếu nhóm Vingroup.

Theo thống kê của VnExpress trên 26 quỹ mở cổ phiếu, mức hiệu suất trung bình trong năm 2025 đạt 15,45%. Hiệu suất quỹ được tính dựa trên sự tăng trưởng của giá trị tài sản ròng (NAV) từ đầu đến cuối năm trước.

Đại diện đạt hiệu suất tốt nhất năm là BVFED của Bảo Việt Fund với mức 35,7%. Đây là sản phẩm tập trung đầu tư vào rổ cổ phiếu VN30 với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư, kết hợp giữa tăng trưởng vốn và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Theo sau là DCDS của Dragon Capital với hiệu suất 31,25% trong năm 2025. Quỹ đầu tư này hướng tới các cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính đa dạng. DCDS cũng là quỹ có lịch sử hoạt động hơn 20 năm, định hướng linh hoạt thích ứng thị trường.

Xê xích không quá lớn tiếp theo là MAGEF của Mirae Asset Việt Nam với con số 30,03%. Sản phẩm này hướng vào các cổ phiếu niêm yết có tiềm năng tăng trưởng tốt, các công ty đứng đầu ngành với kỳ vọng lợi nhuận cao, mức độ rủi ro cũng cao tương ứng.

Tuy nhiên, không có quỹ mở cổ phiếu nào đạt hiệu suất vượt trội so với VN-Index. Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt năm 2025 ở 1.784,5 điểm, tăng gần 518 điểm, tương đương khoảng 40,87% so với đầu năm, đánh dấu giai đoạn tích cực nhất kể từ 2017.

Lý giải với VnExpress, ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess, lưu ý rằng 2025 là một năm chỉ số chung tăng chủ yếu nhờ một nhóm cổ phiếu vốn hóa rất lớn, không phải là một năm mà lợi nhuận doanh nghiệp toàn thị trường tăng đồng đều. "Nói cách khác, VN-Index tăng mạnh, nhưng cơ hội sinh lời không hề lan tỏa rộng", ông nói.

Trong khi đó, quỹ mở buộc tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro rất chặt chẽ, phải đa dạng hóa danh mục, giới hạn tỷ trọng từng cổ phiếu, đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư rút vốn và không thể tập trung cực đoan vào một vài cổ phiếu trụ cột. Những nguyên tắc này giúp bảo vệ nhà đầu tư rất tốt trong những năm xấu, nhưng trong một năm mà thị trường chỉ được kéo bởi vài mã trụ, quỹ sẽ khó có thể theo kịp chỉ số.

Chuyên gia cho rằng việc một quỹ mở không vượt được VN-Index trong một vài năm là hoàn toàn bình thường. Thị trường chứng khoán luôn thay đổi và mỗi giai đoạn sẽ "thưởng" cho những chiến lược khác nhau. Thực tế trong 2023-2024, nhiều quỹ mở tại Việt Nam đã có hiệu suất tốt hơn đáng kể so với chỉ số chung.

Riêng với FinSuccess, ông Trung không xem việc vượt VN-Index trong một năm đặc biệt như 2025 là thước đo quan trọng nhất. Điều họ tập trung là bảo toàn vốn trong những năm thị trường xấu và tích lũy vượt trội trong cả một chu kỳ dài. Theo ông, đó mới là giá trị cốt lõi mà một quỹ mở cần mang lại cho nhà đầu tư.

Thực tế trong năm 2025, VIC của Vingroup đóng góp khoảng 189,5 điểm cho chỉ số chung, còn VHM của Vinhomes góp khoảng 66,6 điểm. Hai mã "họ" Vin này chiếm tới gần một nửa (49,47%) tổng mức tăng của toàn thị trường. Đây được xem là một trong những hiện tượng tập trung điểm số lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Nếu loại trừ VIC và VHM, chỉ số chung chỉ tích lũy khoảng 20,65%.

Như vậy nếu xét trên tham chiếu này, thị trường có 7 quỹ mở cổ phiếu vượt trội hơn chỉ số. Ngoài 3 đại diện đã kể còn có thêm lần lượt là BMFF của MB Capital, UVEEF của OUB, VCB-BCF của VCBF và MBVF của MB Capital.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận tới 19 quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất dưới chỉ số chung dù đã loại trừ VIC và VHM. Có những quỹ chỉ tích lũy thêm 4-6% trong năm trước.

Trong báo cáo mới đây của Fmarket - nền tảng phân phối quỹ mở có hơn 320.000 người dùng - cho rằng thay vì chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn mang tính cục bộ, các quỹ theo phong cách giá trị tiếp tục tích lũy cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành, ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì cấu trúc danh mục. Chiến lược này có thể khiến hiệu suất quỹ thấp hơn VN-Index trong một số giai đoạn, nhưng đổi lại là khả năng bảo toàn cấu trúc danh mục và tích lũy tài sản chất lượng để tối ưu hiệu quả đầu tư khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng rộng hơn.

"Đầu tư vào quỹ mở về bản chất là một chiến lược phân bổ tài sản trung và dài hạn. Hiệu quả của chiến lược này thường được thể hiện rõ ràng khi nhà đầu tư duy trì thời gian nắm giữ theo khuyến nghị, đặc biệt khi danh mục được vận hành xuyên suốt ít nhất một chu kỳ kinh tế", Fmarket nhấn mạnh.

Dữ liệu hiệu suất khi xét trên khung thời gian 2-3-5 năm cho thấy, các quỹ có chiến lược nhất quán và kỷ luật đầu tư cao có khả năng tạo ra mức tăng trưởng bền vững, bất chấp sự biến động của thị trường trong ngắn hạn. Ở khung 5 năm, nhóm quỹ có hiệu suất cao nhất đạt mức lợi nhuận bình quân khoảng 15-22% mỗi năm. Điều này phản ánh năng lực quản lý danh mục, quy trình đầu tư kỷ luật và khả năng thích ứng bền bỉ của các quỹ qua nhiều chu kỳ thị trường.

10 quỹ mở có lợi nhuận cao nhất thị trường xét trên khung thời gian 2-3-5 năm. Đồ họa: Fmarket

Tất Đạt