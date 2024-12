'Không có dấu hiệu tội phạm vụ thi thể trong quán karaoke An Phú'

Bình DươngCảnh sát xác định chưa có dấu hiệu tội phạm trong vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn của người đàn ông Trung Quốc trong quán karaoke An Phú.

Ngày 26/12, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cho biết qua khám nghiệm hiện trường cảnh sát phát hiện điện thoại của nạn nhân ở trên sân thượng quán karaoke An Phú, TP Thuận An, nên nghi ngờ người này leo lên sân thượng và ngã xuống dưới tử vong. Vị trí ngã gần hầm chứa nước cứu hỏa.

Ngoài ra, trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra ghi nhận khi người này đi khỏi nhà có biểu hiện "tinh thần không bình thường".

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông tại quán karaoke An Phú. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, chiều 15/10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, chở theo người cháu từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không, với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu "khám phá".

Một mình anh Tú vào trong quay video. Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở nhiều vị trí. Qua xác minh, nạn nhân là người đàn ông 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Phước Tuấn