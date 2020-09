Đi cả xe Nhật và xe Hàn, theo tôi chỉ có chiếc xe phù hợp với từng người chứ không có xe nào hoàn hảo với tất cả mọi người.

Đang sở hữu cả xe Nhật và Hàn dù chỉ là xe "cỏ", tôi muốn chia sẻ tôi muốn chia sẻ cảm nhận cá nhân. Đối với một chiếc xe, người hài lòng, người không hài lòng là những đánh giá chưa chắc đúng, chỉ có chiếc xe phù hợp chứ không có chiếc xe hoàn hảo.

Tôi là tác giả của bài viết "Nhiều người cười thương hại khi tôi mua Fortuner" . Sau bài viết, tôi thấy khá đông độc giả chê xe này, khen xe kia mặc dù chẳng biết có trải nghiệm thực tế hay sở hữu chưa. Thực tế, để cảm nhận hay đánh giá một chiếc xe cần phải dựa vào quá trình trải nghiệm lâu dài chứ mới chỉ ngồi lên hoặc chạy thử thì chẳng nói lên được điều gì. Mỗi xe sẽ phù hợp trong hoàn cảnh này, mục đích này nhưng sẽ không phù hợp trong những công việc hoặc mục đích kia. Mỗi xe được làm ra dành cho mỗi phân khúc khách hàng khác nhau, mục đích sử dụng khác nhau.

Tôi sở hữu cả xe Nhật lẫn xe Hàn, hai chiếc xe đã cùng tôi đi khắp mọi nẻo đường. Chiếc Rondo hôm nay mới chạy hơn 30.000 km vì từ ngày tôi mua Fortuner phần lớn tôi chỉ sử dụng Rondo đi loanh quanh trong phố hoặc đi siêu thị nên cả năm mới đi được hơn 20.000 km.

Còn chiếc Forutner tôi mua giữa năm 2019 giờ đi được hơn 20.000 km. Tuần nào tôi cũng đi chơi xa hoặc về quê nội, ngoại - đi khá nhiều. Tôi nghĩ, cả hai xe thật ra chưa sử dụng đủ nhiều nhưng đủ để cảm nhận và đưa ra đôi chút đánh giá cá nhân

Fortuner là chiếc xe bị nhiều người chê, tôi cũng không biết những người chê nói về bản nào. Chiếc xe của tôi, nói về trang bị có khởi động nút bấm, số tự động, điều hòa tự động, gương chỉnh điện..tôi thấy có thua xe Hàn đâu. Với tôi Fortuner trang bị không nhiều nhưng đủ cho người sử dụng, ví dụ màn hình giải trí tôi ít khi sử dụng vì đôi khi nó làm tôi mất tập trung.

Về khả năng vận hành, có lẽ tôi người dễ tính hay không biết hưởng thụ nhưng chiếc xe chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chinh chiến bao nhiêu cung đường, cầu phà, đèo dốc, lầy lội nó đều vượt qua được hết. Tôi chưa lái Santa Fe hay CX-8 nhưng chắc cũng hơn được

Mỗi xe, mỗi ưu nhược điểm riêng, người ta cứ lấy Santa Fe ra so với Fortuner. Tôi đã chứng kiến chiếc Santa Fe khi xuống phà bị cạ gầm và khi lùi lên bị cạ lippo, bánh dự phòng xuống đường dẫn lên phà nhỏ mà xót giùm, không tin mấy người đi Santa Fe đi thử mấy cái phà nhỏ dưới miền Tây sẽ thấy.

Chán cái vô-lăng nặng và không biến thiên theo tốc độ, đèn góc đánh lái không có nên vào cua trời tối bất tiện. Xe chạy một mình bộ treo cứng, chở nặng thì được chứ xe không tải có bồng bềnh vì trọng tâm cao nhưng không quá tệ như nhiều người chê. Vào cua nhanh ở ngã tư mới bị lắc ngang thôi chứ bình thường thì cũng chẳng có gì.

Nhiều người đánh giá Fotuner lên ngồi chút là say chịu không nổi. Tôi thường xuyên đi du lịch chở cả vợ con, ông bà thì lớn tuổi, có khi chạy mấy trăm km liên tục mà trên xe mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, xuống vẫn đi chơi thoải mái chẳng thấy mệt mỏi, nên cũng chẳng biết thế nào. Thấy có người còn chê máy 2.7 yếu chứ đi cao tốc tôi vẫn vượt xe bình thường, nhưng chưa bao giờ tôi chạy tốc độ tối đa. Ví dụ, đường cho phép tốc độ tối đa 120 km/h, tôi chỉ chạy 100 km/h hoặc hơn chút. Xăng đi đường trường khoảng 9-10lít. Đi thành phố thì còn tùy tắc ít hay nhiều, dao động khoảng 15 -16 lít. Đặc biệt, dàn lạnh thì khỏi chê, trời nắng nóng nhưng ba hàng ghế vẫn lạnh. Còn nữa, vị trí người lái có tầm quan sát rất tốt.

Về cách âm khoang máy, so thẳng với chiếc Kia Rondo của tôi là không bằng kể cả khi đứng ngoài hay vào trong cabin. Nhưng khi chạy thì cũng chỉ có tiếng vọng rất nhỏ vào, lợi thế bánh lớn, khung gầm rời nên độ ồn từ bánh, khung gầm vào cabin rất nhỏ, êm chứ không ù hay ồn như công nông mà mấy độc giả hay nói ( tôi chưa đi xe xịn nên với tôi như vậy là ổn). Nếu chạy cao tốc hay đường rỗ máy chiếc Santa Fe tiếng lốp vọng vào nghe gồ gồ chứ không êm. Chạy tốc độ lên khoảng 70 km/h nghe tiếng gió hai bên kính, nếu tháo vè che mưa ra đỡ hẳn.

Chiếc thứ 2 là chiếc Kia Rondo,trước khi có Fortuner nó cũng theo tôi chinh chiến nhiều lắm, nhưng nói thật xe này chỉ phù hợp đô thị. Đến bây giờ xe vẫn chạy ổn định, các trang bị vẫn hoạt động tốt trừ cảm biến đèn tự động,có lúc trời nắng vẫn tự động bật mặc dù trên tablo tôi không lót thảm cũng không thấy phía trên bẩn (chưa có thời gian đi kiểm tra lại).

Vô-lăng nhẹ và biến thiên theo tốc độ, nên chạy nhanh xe rất đầm, máy 2.0 nhưng khả năng tăng tốc nhanh,có lẽ do xác xe nhẹ và dùng cầu trước nên cảm giác bám đường. Máy thì cực êm, tôi nhớ có lần đang cất đồ phía sau, xe đã nổ máy mà vợ tôi cứ bật tắt vì tưởng xe chưa khởi động. Nhưng dàn lạnh quá tệ, nếu để hàng ghế hai và ba mát, thì người lái xác định lạnh buốt. So với Fortuner thì trang bị hơn nhiều, nhưng có những trang bị đến giờ tôi mới dùng chắc được vài lần. Góc chữ A lớn nên điểm mù nhiều, chưa kể do xe thấp nên tầm quan sát cũng bị hạn chế.

Cách âm máy tốt, nhưng cách âm từ vỏ lốp và khung gầm vào cabin thì cực kỳ ồn luôn, đi đường phố đã ồn chứ đừng nói đi vào đường rỗ hay xấu chút, tôi mới thay bốn lốp có cải thiện được tiếng ồn. Bình ac-quy theo xe tôi thấy tệ, mới hơn một năm mặc dù chưa khi nào để xe qua một tuần không chạy nhưng đã phải thay. Hệ thống treo đã xuống cấp, đi qua gờ giảm tốc hay ổ gà nhỏ bị kêu cục cục, chở nặng phía sau nhìn đuôi xe xệ xuống như vịt bầu. Kính bên lái mỗi lần xuống kính không còn từ tốn mà kéo xuống rất nhanh.

Khó hiểu nhất là mùi nội thất, măc dù xe đi gần 3 năm mà mỗi lần đi đâu, phải nổ máy rồi mở cửa vài phút rồi mới lên xe vì mùi nhựa hay da vẫn khó chịu lắm.

Hai xe tôi vẫn sử dụng song song, mỗi xe cho một mục đích. Trên đây là cảm nhận cá nhân của tôi, có thể không hoàn toàn đúng hết. Mỗi xe đều có mục đích sử dụng khác nhau, có người mua xe chỉ nhìn vào trang bị, có người thì nhìn vào mục đích sử dụng....được này mất kia. Giá xe giữa các hãng giờ cũng cạnh tranh nên nhiều lựa chọn.

Cuối cùng, xe không nói lên được bạn là người thế nào, mà quan trọng ý thức của người ngồi trong xe. Chúc mọi người sức khỏe để tiếp tục theo dõi cuộc chiến Nhật - Hàn.

Độc giả Dấu Chấm