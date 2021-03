Không có chất độc trong nước ngọt phát miễn phí ở cổng trường

Nghệ AnKiểm nghiệm mẫu nước ngọt Goodmood phát miễn phí ở cổng trường Tiểu học Quang Trung, nhà chức trách không ghi nhận yếu tố gây ngộ độc.

Ngày 30/3, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, cho biết Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước uống Goodmood (của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam).

"Cơ quan chức năng đã không phát hiện yếu tố gây nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong các mẫu nước nêu trên mà nghĩ nhiều đến hiện tượng rối loạn tiêu hóa do học sinh sử dụng nhiều nước có ga", ông Quy nói.

Trước đó chiều 16/3, xe tải biển Hà Nội và một số người mặc đồng phục nhãn hàng Goodmood phát miễn phí nước ngọt cho học sinh trường Tiểu học Quang Trung. Sản phẩm ghi sản xuất tháng 3/2021, hạn sử dụng 12/2021.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo trường yêu cầu giáo viện chủ nhiệm thu hồi hơn 183 chai (bao gồm nguyên vẹn và một số đã mở nắp). Vài giờ sau, 9 học sinh phải tới cơ sở y tế thăm khám, trong đó 6 em đau bụng râm ran nên được chuyển đến cơ sở y tế. Ngày hôm sau tất cả học sinh đi học bình thường.

Cơ quan chức năng sau đó lấy mẫu nước uống Goodmood để kiểm nghiệm.

