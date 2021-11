Không có can đảm đi tiếp cùng người chồng phản bội

Chồng tôi cũng đi tìm cảm giác lạ, một cô gái sẵn sàng giành giật anh với tôi. Hai con tôi cần ba, thương ba, ngày nào cũng khóc đòi ba.

Tôi đã làm theo quy trình tự nghĩ là lật mặt, ly thân, hàn gắn, tha thứ, làm lại từ đầu và rồi chính thức ly hôn. Hiện tại hôn nhân của tôi ở bước kế cuối. Tôi vẫn biết hai vợ chồng còn quá trẻ để đi được đoạn đường dài, niềm tin vào hôn nhân của tôi ngày càng bị bào mòn. Tôi có thể vượt qua được, chỉ là thiếu can đảm cùng anh đi tiếp, không có được sự hy sinh to lớn để giữ gia đình cho hai con.



Dù tôi mạnh mẽ ra sao thì chuyện đó cũng là bước ngoặt thay đổi phần đời còn lại của bản thân; những chuyển biến cảm xúc vẫn như những người phụ nữ khác khi bị phản bội. Khóc, đau khổ, buồn bã, nhớ chồng, nhớ những ngày anh toàn tâm toàn ý bên vợ con, đau khi nhớ lại những lúc anh dàn dựng kế hoạch nói dối để đến với người tình. Sau biến cố, ai mà không muốn bản thân bình yên, tôi chỉ đi tìm bình yên cho mình, muốn thoát khỏi ám ảnh, quá khứ, những thứ làm tan vỡ trái tim.



Mong phụ nữ hãy đặt cho mình vài quy tắc để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, tuyệt đối không dính vào những người đàn ông có gia đình dù bất cứ lý do gì, cứ đưa tờ giấy ly hôn ra rồi tính tiếp.

Ly

