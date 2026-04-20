Khống chế ổ dịch viêm não mô cầu tại trại giam ở Cà Mau

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau thông báo đã khống chế ổ dịch viêm não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu, xã Khánh An, sau thời gian giám sát và xử lý.

Ngày 20/4, đại diện CDC Cà Mau cho biết sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại đây, hiện không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch.

Trước đó, trại giam có ba trường hợp nghi mắc bệnh do não mô cầu. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM sau đó xác định hai ca dương tính.

Bệnh nhân dương tính đầu tiên, 31 tuổi, nhập Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, cổ gượng, xuất huyết dưới da. Bác sĩ chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não kèm sốc nhiễm khuẩn và tiếp tục điều trị tích cực.

Hôm sau, ca dương tính thứ hai, 66 tuổi, nhập viện với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Người bệnh có nhiều bệnh nền, bị sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và tử vong vào sáng hôm sau.

Trường hợp còn lại nhập viện ngày 9/4 sau nhiều ngày sốt cao, ho, đau cơ, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi và xuất huyết dưới da. Ban đầu, tuyến y tế cơ sở chẩn đoán nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue, viêm phổi. Kết quả xét nghiệm sau đó âm tính với não mô cầu, được loại trừ khỏi ổ dịch.

Điều tra dịch tễ cho thấy ba trường hợp trên cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu, từng tiếp xúc với một ca tử vong giữa tháng 3 có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da, tụt huyết áp. Tuy nhiên, trường hợp này chưa được lấy mẫu xét nghiệm não mô cầu trước khi qua đời.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế khẩn trương điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Người tiếp xúc gần được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Lực lượng chức năng khử khuẩn môi trường tại khu vực có yếu tố dịch tễ.

Tổng cộng 2.350 người tiếp xúc gần, gồm phạm nhân, cán bộ trại giam, nhân viên y tế và một số trường hợp ngoài trại có liên quan, được lập danh sách quản lý, theo dõi sức khỏe và uống thuốc dự phòng Azithromycin liều 0,5 g.

Vi khuẩn não mô cầu gây nhiễm khuẩn cấp tính, diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh lưu hành quanh năm tại Việt Nam, thường gia tăng vào mùa thu, đông và xuân.

Người dân được khuyến cáo giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang khi cần thiết. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám và xử trí sớm.

An Minh