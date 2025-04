Khống chế giám đốc, vu vạ cặp bồ với người có chồng

Nghệ AnNguyễn Văn Hải bị phạt 6 năm tù vì khống chế anh Cao Xuân Bằng trong ôtô, vu vạ ngoại tình với vợ mình, sau đó lấy đồng hồ, máy tính bảng.

Bản án chiều 28/4 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Hải, 41 tuổi, trú TP Vinh, phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hải tình cờ thấy số điện thoại của anh Bằng, giám đốc doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh Nghệ An, in trên bảng quảng cáo công cộng nên sử dụng sim rác, tên giả liên hệ, hẹn gặp "bàn chuyện làm ăn". Anh Bằng nhận lời.

Khi lên ôtô của anh Bằng tại điểm hẹn, Hải rút dao gí vào hông anh này, vu vạ đang cặp bồ với vợ mình. Tiếp đó, Hải đưa cuộn băng dính, bắt nạn nhân tự trói tay, yêu cầu ngồi sang ghế phụ để hắn lái xe chở đi gặp vợ đối chất.

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Không gặp được vợ, Hải lái xe chở anh Bằng đi lòng vòng qua nhiều huyện. Khi xe hỏng, Hải tháo băng dính để anh Bằng đi xuống sửa. Do không xử lý được, anh Bằng gọi bạn đến giúp rồi mượn ôtô đi về. Người bạn và Hải ở lại gọi cứu hộ.

Sửa xong xe, Hải gọi điện cho anh Bằng yêu cầu "mang bia đến xin lỗi" và mượn ôtô về nhà để tắm. Hải sau đó lái ôtô vào Quảng Bình, phát hiện trên xe có đồng hồ, máy tính bảng nên đem bán.

Vài hôm sau, Hải tiếp tục dùng sim rác nhắn tin yêu cầu anh Bằng chuyển 30 triệu đồng để chỉ chỗ cất ôtô, nếu báo công an sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng bản thân và người nhà. Anh Bằng đồng ý và khi Hải đang nhận tiền thì bị công an bắt.

Quá trình điều tra, nhà chức trách nhận thấy Hải có dấu hiệu không ổn định về tâm lý do từng bị tai nạn giao thông. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy Hải bị rối loạn tâm thần phân liệt. Công an tỉnh Nghệ An đã áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Hải.

Tháng 1/2023, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bệnh của Hải đã khỏi. Hải sau đó bỏ trốn, tháng 11/2024 bị bắt.

Nhà chức trách xác định, ngoài vụ án trên, tháng 6/2016, Hải thuê ôtô tự lái của anh Trần Phương Nam, trú tỉnh Hà Tĩnh, mang đi cầm cố lấy 35 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi tài sản trả lại cho các nạn nhân.

Đức Hùng