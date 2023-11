Khống chế chủ cây xăng bằng liềm, cướp tiền

Quảng NamNgười đàn ông đi xe máy, mặc áo mưa, bịt khẩu trang, dùng liềm khống chế chủ cây xăng Tiên Cảnh cướp hơn 15 triệu đồng.

Sáng 28/11, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nhà chức trách vẫn đang truy bắt nghi can.

Dùng liềm khống chế chủ cây xăng cướp tiền Camera an ninh cây xăng ghi lại vụ cướp.

Tối 26/11, nghi can đến cây xăng bán lẻ Tiên Cảnh ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, chờ khách vãn mới đi vào, đề nghỉ đổ xăng cho xe máy của mình. Camera an ninh ghi nhận, khi chủ cây xăng đang bơm xăng, nghi can rút liềm trong người, từ phía sau quàng tay dí vào cổ uy hiếp

Thời điểm này, cây xăng có một nhân viên ngồi phía trong kiểm đếm tiền và ghi sổ sách.

Tên cướp yêu cầu chủ cây xăng đưa hết tiền trong túi, tổng cộng hơn 15 triệu đồng. Lấy được tiền, hắn bắt nạn nhân đậy nắp bình xăng cho xe của mình trong tư thế mặt phải quay vào phía trụ bơm, rồi phóng khỏi hiện trường. Vụ cướp diễn ra trong gần một phút.

Cảnh sát cho hay xe máy của tên cướp mang biển số giả.

Cây xăng Tiên Cảnh nằm bên quốc lộ 40B, xung quanh có nhiều nhà dân. Tại Quảng Nam, nhiều năm qua chưa xảy ra vụ cướp nào ở cây xăng.

Đắc Thành