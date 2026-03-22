Không cần thiết phải nói từng có con riêng khi đang tìm hiểu ai đó

Bạn tôi bảo chẳng việc gì phải khai báo mọi chuyện khi yêu nhau, nếu đối phương thấy bị lừa dối và tổn thương, cứ đề nghị chia tay.

Tại sao phải giới thiệu mình từng ly hôn, có con riêng... khi bản thân thấy chưa cần thiết? Sẽ có những bạn phản đối câu nói này của tôi. Có bạn sẽ cho rằng việc không thông báo khi đang tìm hiểu, khi mới yêu một người rằng mình đã có con riêng là hành vi lừa dối, không thể chấp nhận được.

Vâng, nếu bạn cho rằng người kia lừa dối thì bạn có quyền đề nghị chia tay. Vợ chồng ăn ở với nhau 10 hay 20 năm mà còn ly hôn, khi một người cảm thấy đối tác lừa dối mình, một cuộc tình mới xảy ra một hai năm, há cớ gì không chia tay được? Còn vì sao người kia chưa nói bạn biết họ có con riêng thì có nhiều lý do lắm. Có thể do họ sợ mất bạn nên chưa dám nói hoặc cảm thấy chưa đến lúc phải nói. Lúc mà họ dũng cảm nói với bạn, cũng là lúc họ đang đánh cược với tình cảm của mình rồi đó: họ có thể mất bạn hoặc cùng bạn về chung nhà.

Mới một năm trước thôi, tôi cũng quan niệm rằng nên thành thật khi yêu nhau, phải khai báo mọi điều với nhau. Cho đến khi tôi nói chuyện với một người bạn. Người đó bảo chẳng việc gì phải khai báo mọi chuyện khi yêu nhau, nếu người kia thấy họ bị lừa dối và bị tổn thương thì cứ việc đề nghị chia tay. Người kia có quyền che giấu chuyện họ có con riêng thì bạn có quyền chia tay họ. Sao phải bắt người ta nói ra điều mà bản thân họ chưa muốn? Tôi thấy quan điểm của người bạn này không sai và từ đó tôi cũng có cái nhìn giống bạn. Tôi mong nhận được những ý kiến góp ý, trao đổi của mọi người, để biết suy nghĩ của mình có đúng không?

Quốc Thanh