Không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ cần trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Trong vô vàn người đến, em vẫn luôn đợi một người chọn ở lại cùng mình sau tất cả.

Đôi lúc, em đã chạy thật vội qua những nẻo đường xa mà quên mất hai bên đường từng tồn tại những gì. Hiện tại, em muốn mình sống chậm hơn, cảm nhận mọi thứ rõ ràng và trọn vẹn hơn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để em hoàn toàn tập trung cho chuyện tình cảm, hướng đến sự ổn định và chín chắn trong suy nghĩ lẫn hành xử.

Với em, hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Hành trình này, em hy vọng sẽ gặp được một người đồng điệu đến để cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc khi được có mặt trên cuộc đời này, vốn đã là một đặc ân. Chọn đối đãi với nhau bằng sự trân trọng và kiên nhẫn để khi cần, có thể nâng đỡ được cho nhau.

Chúng ta trước tiên hãy là những tâm hồn đủ đầy, tự do và biết yêu lấy chính mình; có đủ sự thăng bằng và trưởng thành trước khi bước vào bất kỳ mối quan hệ nào. Khi đó, mỗi người đều sẽ biết cách hiến tặng những giá trị chân thành, vững chãi nhất cho tình yêu của mình – thay vì mong cầu đối phương phải có trách nhiệm cho niềm vui và hạnh phúc của mình mỗi ngày.

Tình yêu không cần phải hứa hẹn gì nhiều. Hãy bắt đầu đơn giản thôi: cởi mở, chân thành và kiên nhẫn để bước từng bước một. Mọi thứ đều cần thời gian và quá trình để xây dựng, miễn là chúng ta có tinh thần vun đắp.

Về em: cao 1m60, nặng 48 kg, dáng cân đối, ưa nhìn, sống và làm công việc văn phòng tại TP HCM. Tính cách lạc quan, vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề của cuộc sống. Thói quen thường ngày: chạy bộ, thể thao mỗi sáng, yoga mỗi tối, trồng rau và tự nấu ăn khi rảnh. Đây cũng là cách để em thư giãn và sống cân bằng hơn mỗi ngày.

Em vẫn thích có thể tự tay nấu những bữa ăn ngon cho người mình yêu thương, được bình yên dành thời gian chất lượng cho nhau, cùng nhau lặng lẽ trải qua một ngày nhẹ nhàng, bình ổn. Vậy là đủ.

Với em, tình yêu không cần hứa hẹn gì xa xôi hay quá nhiều, chỉ cần luôn trọn vẹn từng khoảnh khắc cho nhau, cùng nỗ lực vun đắp và xây dựng trong từng bước nhỏ - bằng những hành động và cách ứng xử đủ thăng bằng, tích cực. Dẫu trở ngại hay thử thách, vẫn không chọn buông tay...

Hy vọng anh sẽ là một chàng trai cao hơn em, đủ sự chín chắn và vững chãi trong cảm xúc để có thể đồng hành cùng em khám phá mọi điều trong cuộc sống này. Không phân biệt tuổi tác, chỉ mong anh đang sống và làm việc tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai thôi ạ. Vì với em, yêu xa sẽ rất khó để có thể xây dựng sự rung động đúng cho cả hai.

Giữa dòng đời tấp nập, có người đến, có người đi và có người ở lại. Trong vô vàn người đến ấy, em vẫn luôn đợi một người chọn ở lại cùng mình sau tất cả. Tình yêu luôn là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Nếu anh nhận thấy có điều gì phù hợp, hãy cởi mở, thẳng thắn, chia sẻ rõ ràng về anh với em nhé. Mong thư anh.

"Điều thiêng liêng trong em cúi chào điều thiêng liêng trong anh - Namaste!"

