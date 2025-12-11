Không cần cung cấp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú

Hơn 10.000 người dân tại TP HCM đăng ký thường trú, tạm trú không cần cung cấp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi dữ liệu đất đai được làm sạch, liên thông.

Thông tin được trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết tại hội nghị tổng kết chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức, chiều 11/12.

Chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến hết tháng 11. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Theo tướng Hoàng, TP HCM ngay từ tháng 7/2024 đã phối hợp với Cục C06 Bộ Công an đồng bộ hơn 2,5 triệu dữ liệu đất đai của thành phố với dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến chiến dịch lần này, thành phố lại tiếp tục làm sạch hơn 3,8 triệu thửa đất và đồng bộ lên hệ thống.

Hiện còn hơn 447.000 thửa đất đã xác minh song phải chờ xác thực lại, chủ yếu do hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa liên hệ được với chủ sở hữu hoặc do cơ quan, tổ chức sở hữu.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 11/12. Ảnh: Linh Đan

Từ dữ liệu được làm sạch, Công an TP HCM đã "tiên phong" triển khai thí điểm việc khai thác thông tin cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Qua đó, người dân không cần phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Công an cấp cơ sở cũng không phải làm các bước xác minh thủ công để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cư trú cho người dân so với việc thực hiện thủ công.

Tính đến ngày 1/7, với việc ứng dụng cơ sở dữ liệu đất đai, Công an TP HCM đã giải quyết hơn 10.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cho người dân.

Từ ngày 1/7 đến nay, chức năng kết nối khai thác dữ liệu đất đai trong đăng ký cư trú đang tạm ngưng để hoàn thiện thêm về kỹ thuật. Do đó công an cơ sở không thể khai thác trực tiếp cơ sở dữ liệu đất đai để xác thực thông tin chỗ ở hợp pháp phục vụ giải quyết đăng ký cư trú.

10.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú ở TP HCM không cần nộp sổ đỏ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước những bất cập, ông Hoàng đề xuất sớm hoàn thiện và khai thác chính thức cơ sở dữ liệu. Cho phép cán bộ đăng ký cư trú tra cứu trực tiếp cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm nghiệp vụ khi xác minh chỗ ở hợp pháp, thay vì phụ thuộc vào giấy tờ người dân cung cấp.

Ông cũng kiến nghị bổ sung, nâng cấp một số tiện ích, ứng dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ví dụ tích hợp chức năng hỗ trợ tự động kiểm tra chéo dữ liệu đất đai, dân cư, để công an phát hiện sai lệch ngay khi tiếp nhận.

Bổ sung chức năng đánh dấu tự động các giấy chứng nhận đã số hóa và bổ sung tiện ích "tra cứu thửa đất" theo số căn cước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy sẽ giúp người dân truy xuất nhanh hơn thông tin hợp lệ để kê khai nơi cư trú.

90 ngày qua, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao hơn 2 triệu thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống" cho C06 Bộ Công an để liên thông. 40 triệu thửa đất còn lại cũng đã đảm bảo đủ điều kiện bàn giao để tiếp tục tích hợp vào VNeID.

Phạm Dự