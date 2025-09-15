Không cần anh hoàn hảo, chỉ mong đủ trưởng thành, biết yêu thương

Em 32 tuổi, chưa từng lập gia đình, có một gia đình lớn ấm áp với bố mẹ, một chị gái và một em trai.

Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, em vẫn giữ cho mình những khoảng lặng để tận hưởng cuộc sống: nấu một bữa ăn với những món mình thích, rèn luyện thể thao sau giờ tan làm, khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân đến. Em hy vọng anh cũng yêu những điều giản dị ấy, còn nếu chưa cũng không sao, sau này chúng ta có thể cùng nhau thử.

Em không cần anh phải là một người hoàn hảo, chỉ mong anh đủ tử tế, đủ trách nhiệm, đủ yêu thương để cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc, lâu dài. Em có đủ khả năng tự lo cho bản thân cả về tinh thần lẫn tài chính, nhưng vẫn cần anh - một người cũng đủ đầy với mảnh ghép của chính mình - để khi ghép lại, chúng ta dễ dàng đồng điệu hơn.

Em tin rằng tình cảm chân thành không cần vội vàng, có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn gặp giản dị, rồi từ từ phát triển thành sự gắn bó lâu dài. Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ được xây dựng từ sự chân thành, thấu hiểu và cùng nhau nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và viết tiếp hành trình phía trước.

