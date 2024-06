Không bổ sung quy định thẩm quyền Bộ trưởng Quốc phòng về cảnh vệ

Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác cảnh vệ nên việc bổ sung thẩm quyền Bộ Quốc phòng là không cần thiết.

Chiều 12/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ sửa đổi (dự kiến được Quốc hội thông qua ngày 27/6). Theo dự thảo, trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại, Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với trường hợp không thuộc diện cảnh vệ như trong luật.

Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết một số đại biểu đề nghị bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng vào điều khoản này bên cạnh Bộ trưởng Công an để đảm bảo đồng bộ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Cảnh vệ hiện hành, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về công tác cảnh vệ. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ do Quân đội đảm nhiệm.

"Việc áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc đối tượng quy định của Luật Cảnh vệ đều thuộc trách nhiệm của Bộ Công an", ông Tới nói, cho biết trường hợp cần thiết, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành khác để thực hiện công tác cảnh vệ theo quy định của luật.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Thường vụ Quốc hội không bổ sung vào dự luật thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng khi quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc diện.

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm diễn tập bảo vệ yếu nhân trong tình huống bị tấn công, năm 2021. Ảnh: Giang Huy

Tại phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi chiều 24/5, trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô, đề nghị bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Quốc phòng vào điều khoản này. Thực tế sĩ quan quân đội hiện nay cũng triển khai nhiều biện pháp cảnh vệ.

Đại biểu Ngô Trung Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cũng đồng tình nhiệm vụ cảnh vệ thuộc thẩm quyền của cả công an và quân đội. Trong trường hợp cần thiết thì Bộ Quốc phòng cũng phải áp dụng biện pháp cảnh vệ khác. Vì vậy, nếu bổ sung quyền cho Bộ trưởng Công an thì cũng phải cân nhắc thêm quyền cho Bộ Quốc phòng.

Theo tổng kết công tác cảnh vệ của Bộ Công an, từ tháng 7/2018 đến nay, Bộ trưởng Công an đã quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với 56 trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ. Đây là các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc theo đề nghị của các bộ ngành, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Trong dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ 7, Chính phủ đề xuất bổ sung vào diện được cảnh vệ gồm người giữ chức Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư sẽ được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc; khi đi công tác bằng ôtô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, xe cảnh sát dẫn đoàn trong trường hợp cần thiết.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn và thu hẹp phạm vi được cảnh vệ với sự kiện đặc biệt quan trọng. Sự kiện thuộc diện này là hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng tổ chức hoặc đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương tổ chức.

