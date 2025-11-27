Không biết chồng hay người tình là bố đẻ của con tôi

Tôi luôn sống trong lo sợ, bị khủng hoảng tinh thần, không biết đứa con thứ hai có phải con của người tình không.

Tôi có chồng và một con trai. Trong khoảng thời gian đi làm tại công ty, tôi đã dối chồng, quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ. Lý do tôi phản bội chồng là anh lương thấp, không có chí cầu tiến, hơn nữa lại yếu sinh lý. Tôi chưa bao giờ được thỏa mãn nhu cầu bản thân. Trong những tháng ngày đó, tôi biết người đàn ông mình đang cặp kè không tốt, thậm chí vũ phu.

Thế nhưng sau những lời ngon tiếng ngọt và dục vọng bản thân, tôi lại tiếp tục sai lầm. Cho đến ngày tôi có thai, cũng không biết cái thai của chồng hay người tình. Tôi không thể nhẫn tâm phá bỏ nên sinh đứa bé ra. Người tình lại quen một người con gái khác và bỏ vợ. Lúc tôi mang nặng đẻ đau và nuôi con nhỏ vất vả mới nhận ra chồng là người hết mực yêu thương mình, anh chăm sóc tôi và con chu đáo. Tôi hối hận về những điều đã làm nhưng không dám nói ra sự thật.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại làm việc, cũng muốn chấm dứt chuyện tình cảm sai lầm với người tình. Tôi đã hối hận và không muốn dối chồng nữa, muốn trở về bình yên với chồng và hai con. Người tình không chịu, khủng bố tinh thần tôi, buộc tôi phải tiếp tục với anh ta, còn không anh ta sẽ nói với mọi người việc của chúng tôi, thậm chí nói với cả chồng tôi nữa. Giờ lúc nào tôi cũng sống trong lo sợ, bị khủng hoảng tinh thần. Tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết đứa con thứ hai có phải con anh ta không. Nếu là con của anh ta, tôi phải làm sao đây? Cái giá phải trả cho sự phản bội của tôi giờ đánh đổi bằng hạnh phúc một gia đình. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Hoa