Không bật đèn cảnh báo, tài xế đỗ xe ngủ trên cao tốc tối đen như mực

Lâm ĐồngTài xế đỗ xe ở dải dừng khẩn cấp, tắt máy nằm ngủ say mà không có bất cứ biện pháp cảnh báo nào.

Tình huống được CSGT tuần tra đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ghi lại vào nửa đêm 22/3. Lúc này trời tối đen, chiếc xe màu đen đỗ ở dải dừng khẩn cấp, không bật đèn nháy, không có biển tam giác cảnh báo hoặc chóp nón phía sau. Khi CSGT soi đèn đi tới, tài xế vẫn ngủ say.

Đỗ xe ở làn khẩn cấp, tài xế ngủ trong đêm Video: Cục CSGT

Lực lượng chức năng đã xử lý tài xế với lỗi vi phạm dừng, đỗ trên đường cao tốc, với mức phạt 12-14 triệu đồng (thông thường xử phạt 13 triệu), trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế chỉ được phép dừng, đỗ trên đường cao tốc khi xe gặp sự cố không thể di chuyển hoặc người gặp sự cố về sức khỏe. Khi phải dừng, tài xế cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp, hoặc dải dừng khẩn cấp đối với những đường không có làn dừng khẩn cấp.

Theo quy định, khi đỗ ở làn dừng khẩn cấp, tài xế phải bật đèn khẩn cấp, trong khi đó nếu đỗ trên phần đường xe chạy, ngoài đèn khẩn cấp còn phải có thêm biển cảnh báo như tam giác phản quang, cọc tiêu chóp nón đặt phía sau xe, tối thiểu 150 m.

Tài xế cần chuẩn bị sức khỏe trước khi lái xe vào đường cao tốc, bởi đây là nơi không thể tùy tiện dừng ngủ. Nếu sức khỏe không đảm bảo, cách tốt nhất tài xế cần nghỉ ngơi trước khi di chuyển, hoặc chọn lộ trình quốc lộ để có thể tìm những địa điểm dừng, nghỉ dọc đường thuận tiện.

Nguyên Vũ