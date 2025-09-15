Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hành trình yêu thương

Em luôn vui vẻ, hòa đồng, giàu năng lượng tích cực và luôn biết chia sẻ trong cuộc sống.

Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, em cảm thấy có lẽ may mắn trong tình duyên chưa thật sự mỉm cười với mình, có lúc em đã chọn cách dừng lại và không suy nghĩ nữa. Nhưng bỗng một ngày đọc được những dòng tâm sự, những câu chuyện tình yêu thật đẹp trên VnExpress, em vẫn tin có người nào đó sẽ dành cho mình, đang đợi mình và điều đó đã tiếp thêm lửa cho em trong hành trình yêu thương này.

Em làm công việc văn phòng, sống tại TP HCM. Ngoài công việc, em có sở thích đọc sách, chơi thể thao, làm thiện nguyện và đi du lịch khám phá đó đây. Đó cũng là cách em lấy lại năng lượng cho bản thân sau những ngày làm việc, cũng là cách để tự trau đồi thêm kiến thức cho bản thân, khám phá những điều mới mẻ ở những nơi khác nhau và gieo những hạt giống yêu thương cho những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống này.

Vì vậy, ở độ tuổi bốn lần của 10 năm có sự trưởng thành, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc trong cuộc sống, em cũng mong muốn tìm được người có sự đồng cảm, chân thành và nghiêm túc để cùng em có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian này, cùng nhau chia sẻ buồn vui và đồng hành cùng nhau trong cuộc đời tươi đẹp này anh nhé.

Có một câu nói mà em đọc được từ trang kết nối yêu thương rằng "Bạn không cần yêu ngay ai đó, chỉ cần mở lòng để ai đó có cơ hội yêu bạn. Em thấy rất hay và tin tưởng rằng nếu có niềm tin, sự cố gắng, nỗ lực vun đắp tình cảm mỗi ngày cho nhau, sẽ có được quả ngọt trong tình yêu.

Và em cũng hy vọng em và anh sẽ là người viết thêm những câu chuyện đẹp trong tình yêu trên VnExpress để tạo động lực cho những ai chưa tìm được một nửa của mình anh nhé.

Mong nhận được thư anh để có thể tìm hiểu nhiều hơn về nhau nha anh. Chúc cho những ai nhận được thư sẽ có một ngày thật vui vẻ và nhiều điều tốt lành.

