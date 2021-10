Không bằng đại học vẫn 'rộng cửa' tìm việc lương cao tại Mỹ

Ngoài hướng đến ứng viên tốt nghiệp đại học, các công ty Mỹ dần quan tâm đến lao động có tay nghề nhằm loại bỏ "thành kiến vô thức trong tuyển dụng".

Trong những năm qua, các nhà tuyển dụng Mỹ cố gắng giải quyết hai vấn đề. Một là sự thiếu hụt lao động có tay nghề, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Hai là cần tích cực giải quyết những bất bình đẳng mang tính hệ thống, những thành kiến vô thức trong hoạt động tuyển dụng và thăng chức.

Để duy trì tính cạnh tranh, nhà tuyển dụng phải tăng cường tìm kiếm rộng ra các ứng viên có tiềm năng cao; bởi không một chủng tộc, giới tính, khu vực hoặc bằng cấp nào sở hữu độc quyền về tài năng.

Công ty tư vấn Accenture đã tạo ra chương trình học việc đầu tiên tại Chicago vào năm 2016, từ đó hỗ trợ 1.200 người học việc tại 35 thành phố. Giám đốc quản lý cấp cao Pallavi Verma cho biết chương trình này là một phần trong chiến lược xây dựng đội ngũ nhân viên giàu năng lực.

Tương tự, Year Up, một tổ chức cung cấp chương trình đào tạo việc làm miễn phí, cũng thường hợp tác với các nhà tuyển dụng, như Accenture, để tìm những người có tay nghề cao. Nhiệm vụ chính của Year Up là hỗ trợ thu hẹp khoảng cách cơ hội, đặc biệt với những ứng viên yếu thế. "Nếu yêu cầu bằng đại học hệ 4 năm, chúng ta đã loại bỏ 70% lao động người da đen tại Mỹ và 80% người Mỹ Latin", ông Morris Applewhite, Giám đốc Year Up, cho biết.

Vài năm trước, Chance Rodnez, hiện 30 tuổi, tìm đến Accenture sau khi tốt nghiệp một chương trình miễn phí của Year Up. Sau thời gian làm việc với tư cách nhân viên thử việc của Accenture, anh được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phân tích kinh doanh. Từ đó, Chance được thăng chức hai lần, hiện làm việc với tư cách một nhà phân tích cao cấp về điện toán đám mây. "Đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời tôi", anh nói.

IBM là một trong những công ty công nghệ đầu tiên tạo ra chương trình học việc, bắt đầu từ năm 2017. Kelli Jordan, Giám đốc phụ trách nghề nghiệp, kỹ năng và hiệu suất của IBM, cho biết đến cuối năm nay, công ty sẽ đào tạo hơn 1.000 người học việc và tuyển dụng phần lớn trong số họ.

Theo số liệu của công ty, mức lương trung bình của những người học việc cao hơn khoảng 50% so với thu nhập trung bình của địa phương nơi họ đang làm việc. Khi được tuyển dụng, mức thu nhập tiếp tục tăng. Jordan cho biết, gần 20% công việc của IBM không yêu cầu bằng đại học hệ 4 năm. Tuy nhiên, để thăng tiến trong nhiều công ty lớn, ứng viên tối thiểu vẫn cần bằng cử nhân.

Tại Bank of America, những người không có bằng đại học được xem xét cho các vị trí đầu vào, đôi khi được xếp vào các chức vụ cao hơn thông qua chương trình đào tạo nội bộ, gọi là Pathways. Đến nay, công ty đã thuê 10.000 người từ các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình thông qua chương trình này, đặt mục tiêu thuê thêm 10.000 người nữa vào năm 2025.

Xu hướng chú trọng đến kỹ năng nhiều hơn là bằng cấp được tin tưởng sẽ phát triển trong tương lai. Cuối năm ngoái, một liên minh các CEO đã thành lập OneTen, tổ chức phi lợi nhuận, nhằm thúc đẩy mục tiêu tuyển dụng, thăng tiến cho một triệu người da đen không có bằng cử nhân trong thập kỷ tới.

Multiverse, một công ty được thành lập vào năm 2016, có trụ sở tại Vương quốc Anh và hoạt động tại Mỹ, đã cung cấp dịch vụ kiểm tra, đào tạo, huấn luyện, kết nối và bố trí 5.000 người học việc cho hơn 300 nhà tuyển dụng. Trong đó, hơn một nửa là người da màu, phụ nữ cũng chiếm đến 50% và 1/3 người học việc đến từ các cộng đồng có nguồn lực hạn chế. Phần lớn những người này sẽ được ở lại công ty đào tạo mình trong ít nhất hai năm.

Sophie Ruddock, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Multiverse ở Bắc Mỹ, cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác và đánh giá nhu cầu tuyển dụng những người lao động không có bằng cử nhân đang tăng cao.

Thanh Hằng (Theo CNN)