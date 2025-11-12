Không bán được xe, Tesla mang đi cho thuê

MỹLượng xe dư thừa khắp nước Mỹ, đặc biệt sau khi không còn khoản hỗ trợ xe điện 7.500 USD, Tesla cho thuê toàn bộ dải sản phẩm.

Lúc này, nhà sản xuất ôtô này có số lượng xe nằm bãi trên khắp nước Mỹ nhiều hơn mức họ biết phải làm gì với chúng. Bên cạnh đó, việc khoản tín dụng thuế xe điện liên bang bị cắt giảm khiến doanh số đã chậm lại đáng kể.

Để duy trì hoạt động, Tesla quyết định làm một điều gì đó khác biệt, bằng cách cho thuê xe trực tiếp cho khách hàng, bắt đầu tại hai địa điểm ở California, và nhiều khả năng sẽ mở rộng thêm.

Các cửa hàng của Tesla ở San Diego và Costa Mesa hiện cung cấp dịch vụ cho thuê toàn bộ dòng xe Tesla. Cả Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck đều có thể được thuê tối đa 7 ngày, và khách hàng thậm chí còn được giảm giá nếu quyết định mua xe sau đó.

Xe Tesla cho thuê gồm toàn bộ dải sản phẩm của hãng, tức có cả bán tải điện Cybertruck. Ảnh: Tesla

Cybertruck được niêm yết với giá 75 USD một ngày, trong khi Model S và Model X cao cấp hơn có giá 90 USD một ngày. Các mẫu khác là từ 60 USD.

Xe cho thuê đều bao gồm tính năng sạc siêu tốc và tự lái (có giám sát), và không giới hạn số km. Tuy nhiên, trong các giao dịch có một số điều khoản quan trọng. Đầu tiên, xe phải được thuê tối thiểu ba ngày và tối đa 7 ngày. Người thuê sẽ không được phép lái xe Tesla ra khỏi bang. Khách thuê cũng sẽ bị phạt 30 USD nếu trả xe với mức pin dưới 50%.

Khách hàng quyết định mua xe Tesla trong vòng một tuần kể từ ngày thuê sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 250 USD.

Lúc này, việc mất đi khoản ưu đãi 7.500 USD làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Tesla.

Ngay trước khi khoản tín dụng thuế hết hạn, khách hàng đã đổ xô đến các đại lý và tranh thủ mua xe vào phút chót, tạm thời thúc đẩy doanh số của công ty. Sáng kiến cho thuê xe mới của Tesla dự kiến mở rộng ra ngoài Southern California trước cuối năm nay.

Trong 8 tháng đầu năm nay, doanh số của Tesla tại Mỹ giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024. Đến quý III, thị phần của Tesla giảm xuống mức thấp nhất là 38% - giảm từ gần 80% vài năm trước và 49% một năm trước đó.

Hertz, công ty từng đặt cược lớn vào việc điện khí hóa đội xe của mình bằng xe Tesla, đã phải bán tháo xe trong hai năm qua do giá trị bán lại giảm mạnh làm xói mòn lợi nhuận.

Mỹ Anh (theo New York Post)