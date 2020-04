­Không ai dự sinh nhật con vì nCoV, ông bố mời cảnh sát

MỹMột bé trai ở New Jersey đã có kỷ niệm đáng nhớ khi đoàn xe cảnh sát tới nhà và hát chúc mừng sinh nhật cậu qua loa trước khi rời đi.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng giữa tháng 4. Hôm đó là sinh nhật của cậu bé tên Will nhưng không ai tham dự được do đang trong thời kỳ phong tỏa để phòng chống Covid-19. Thấy con trai buồn bã vì ngày sinh nhật vắng vẻ, bố Will đã nghĩ ra cách mời cảnh sát.

Đoàn xe cảnh sát nháy đèn, hú còi và dừng lại hát chúc mừng sinh nhật cậu bé Will. Ảnh cắt từ video

Sau cú điện thoại, một đoàn gồm gần 10 chiếc xe cảnh sát tới nhà, họ dừng lại trước cửa hú còi, nháy đèn và cùng hát bài chúc mừng sinh nhật "Happy birthday to you" qua loa từ máy bộ đàm. Cậu bé Will rất bất ngờ và sau đó mỉm cười khi những chiếc xe cảnh sát rời khỏi khu phố.

Trong đoạn video, một giọng nam dường như là của ông bố vang lên: "Cảm ơn các anh!"

Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động. Hôm 17/4, nam diễn viên người Ấn Độ Riteish Deshmukh đã chia sẻ video trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Một cử chỉ thật đẹp. Ở Mỹ, một người cha đã gọi cảnh sát và nói với họ rằng hôm nay là sinh nhật của con trai ông nhưng không có ai đến dự được vì Covid-19. Hãy xem phản ứng tuyệt vời từ cảnh sát!"

Will không phải là cậu bé may mắn duy nhất. Ngoài nhiệm vụ chống dịch, cảnh sát và sở cứu hỏa ở các thị trấn Bắc Jersey, như Westwood, Fort Lee, Prospect Park, Morristown và Morris Township, đang "cứu" cả tiệc sinh nhật có nguy cơ bị nCoV cướp mất của các em nhỏ. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát thường đến với đèn nhấp nháy và còi báo động để chúc mừng, trang NorthJersey.com cho hay.

"Chúng tôi muốn thắp sáng ngày của họ khi đang có nhiều ngày thật ảm đạm", Michael R. Pontillo, cảnh sát trưởng Westwood, nói.