Khốn khổ vì sống chung với gấu 260 kg dưới gầm nhà

MỹÔng Ken Johnson mất ăn mất ngủ, phải tắm nước lạnh giữa mùa đông vì con gấu nặng 260 kg chọn gầm nhà ông làm nơi trú đông suốt hai tháng.

Ngày 15/1, "vị khách không mời" cuối cùng đã chịu rời khỏi căn nhà ở Altadena, California sau sự can thiệp của các chuyên gia động vật hoang dã. Kết cục này chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng tột độ của gia chủ 63 tuổi.

Cơn ác mộng bắt đầu từ trước Lễ Tạ ơn (tháng 11/2025), khi Ken phát hiện tiếng động lớn dưới sàn. Con gấu đen to lớn đã phá hỏng đường ống dẫn khí gas, buộc ông phải khóa van để đảm bảo an toàn. Hệ quả là giữa mùa đông lạnh giá, ông sống trong cảnh không nước nóng, không lò sưởi và không thể nấu nướng.

"Tôi suýt đánh rơi điện thoại và bật dậy khỏi giường khi lần đầu nhìn thấy nó qua camera. Chỉ cần nghe tiếng động nhẹ dưới sàn là tôi không thể ngủ lại", Ken kể.

Con gấu bị đuổi khỏi nhà Johnson. Ảnh cắt từ video

Gia chủ đã tìm đủ cách để đuổi con vật đi. Ông dùng máy thổi lá bơm mùi amoniac xuống gầm, bật nhạc inh ỏi suốt ngày, phát tiếng chó sủa, thậm chí treo quần áo tẩm nước hoa quanh lỗ thông hơi. Nhưng con vật vẫn "án binh bất động".

Sở Cá và Động vật hoang dã California (CDFW) đã theo dõi sự việc nhưng gặp khó khăn về nhân lực. Họ từng đặt bẫy nhưng trớ trêu thay lại bắt nhầm một con gấu khác, trong khi "thủ phạm" vẫn ngủ yên dưới nhà Ken.

Trước tình cảnh bế tắc, tổ chức phi lợi nhuận BEAR League quyết định can thiệp vì "không thể làm ngơ khi một người già phải sống thiếu sưởi ấm". Cuộc giải cứu diễn ra trong 10 phút. Một thành viên đội cứu hộ bò xuống gầm, tiếp cận từ phía sau và dùng súng bắn đạn sơn chứa dầu thực vật để xua đuổi. Bị tấn công bất ngờ, con gấu vội vã chui ra ngoài và bỏ chạy.

Sau khi thoát khỏi nhà Ken, con vật lang thang sang vài ngôi nhà lân cận trước khi được đưa đến khu vực an toàn. Ngay khi gấu rời đi, ông Ken lập tức bắt vít các tấm chắn, lắp thêm đệm chống gấu và tăng cường camera.

"Mỗi sáng tôi đều kiểm tra màn hình, chỉ để chắc chắn rằng nó không quay lại", ông nói.

Một tháng sống chung với con gấu 260 kg dưới gầm nhà Con gấu chui ra khỏi gầm nhà ông Johnson. Video: ABC News

Nhật Minh (Theo ABC News)