Khối u to như quả bóng vì tin lời cúng bái chữa ung thư

Hà NộiNam bệnh nhân 33 tuổi bị ung thư gan di căn nhưng từ chối phác đồ của bác sĩ, về nhà cúng bái và đắp thuốc nam khiến khối u thành bụng phát triển to như quả bóng, đe dọa vỡ.

Ngày 30/12, TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ê kíp vừa phẫu thuật thành công, bóc tách khối u kích thước lớn vùng bụng cho nam thanh niên. Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng suy kiệt, đau đớn dữ dội, mất khả năng ăn ngủ do khối u chèn ép.

Bệnh nhân mang tiền sử viêm gan B từ nhỏ. Tháng 6/2023, anh phát hiện ung thư khi phải mổ cấp cứu khối u gan vỡ tại tuyến tỉnh. Chỉ 6 tháng sau, bệnh tái phát và di căn thành bụng. Thay vì tuân thủ phác đồ y khoa, người đàn ông này bỏ viện, chuyển sang uống thuốc nam, đắp lá và làm lễ cúng bái theo mách bảo. Hậu quả là khối u tăng sinh mất kiểm soát, gây biến dạng vùng bụng và sức khỏe người bệnh lao dốc không phanh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Thái Ngọc

Đánh giá khối u có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp tính mạng, bác sĩ Thấu cùng cộng sự quyết định phẫu thuật cắt bỏ u thành bụng trước để giải quyết cơn đau, sau đó mới xử lý tổn thương tại gan. Ca mổ kéo dài 5 giờ đã loại bỏ hoàn toàn khối u kích thước tương đương một quả bóng đá. Hiện sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, ăn uống bình thường và chất lượng sống cải thiện rõ rệt.

Về hướng điều trị tiếp theo, bệnh nhân sẽ áp dụng phương pháp truyền hóa chất qua động mạch gan với chu kỳ 3 tuần một lần. Liệu pháp này nhằm kiểm soát các tế bào ác tính tại gan, giúp kéo dài thời gian sống dù tiên lượng xa vẫn còn nhiều thách thức.

Theo bác sĩ Thấu, thay vì truyền hóa chất toàn thân qua tĩnh mạch khiến thuốc phân bố loãng khắp cơ thể, kỹ thuật đặt buồng truyền tại động mạch giúp cô lập và tập trung thuốc nồng độ cao trực tiếp vào gan. Cách làm này tăng hiệu quả diệt tế bào ung thư đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ lên toàn thân.

Các bác sĩ thực hiện thủ thuật bằng cách luồn ống thông (catheter) từ động mạch đùi, đi qua động mạch chủ đến động mạch gan để cố định vị trí truyền thuốc. Bệnh viện Việt Đức đã áp dụng kỹ thuật trên cho khoảng 50 bệnh nhân, ghi nhận kết quả khả quan. Điển hình, một trường hợp ung thư gan tiến triển đã ổn định bệnh suốt 4 năm nhờ phác đồ này.

Chuyên gia lưu ý với những ca bệnh đã di căn xa như phổi hay thành bụng, phương pháp này khó kiểm soát toàn bộ bệnh nhưng đóng vai trò then chốt trong việc giảm tải tổn thương gan, giúp người bệnh "chung sống" với ung thư nhẹ nhàng hơn.

Ung thư gan di căn thành bụng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Nga