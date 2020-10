Khối u thần kinh nặng 9 kg

Quảng NinhBệnh nhân nam, 39 tuổi, đã 11 lần phẫu thuật khối u thần kinh ở mông, nay tái phát dọa vỡ.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh ngày 28/9, tình trạng nguy kịch.

Khối u đầu tiên xuất hiện 20 năm trước ở đùi trái bệnh nhân, được chẩn đoán u xơ thần kinh, đã phẫu thuật. Một thời gian sau, khối u khác mọc lên ở mông, to hơn, phải phẫu thuật tiếp. Anh đắp lá, dùng thuốc nam, u ở mông ngày càng to và nặng. Trải qua 11 cuộc phẫu thuật, khối u ở mông vẫn tái phát, cản trở sinh hoạt.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bác sĩ đánh giá đây là ca rất phức tạp do u thần kinh rất lớn, phẫu thuật nhiều lần. Người bệnh đã cắt bỏ một bên chân, da trên u có chỗ sắp hoại tử, u dính chắc vào xương chậu, nguy cơ cao mất máu trong mổ. Ngoài ra, tạo hình vạt da sau cắt u khó khăn do nhiều sẹo cũ. Bác sĩ quyết định phẫu thuật để tránh biến chứng chảy máu do hoại tử u.

Kíp phẫu thuật phối hợp các bác sĩ khoa Ngoại, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức cắt bỏ khối u 8,9 kg. Các sợi thần kinh vào khối u được cắt cao để tránh u tái phát. Bệnh nhân được tạo hình xoay vạt da che phủ hoàn toàn diện vùng da bị cắt.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, tình trạng ổn định, các vạt da che phủ hồng hào.

Bác sĩ đang tiến hành bóc tách khối u cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, trưởng kíp phẫu thuật, khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết đây là lần phẫu thuật thứ 12 của bệnh nhân.

Phẫu thuật u thần kinh là ca phẫu thuật khó, dù u lành tính nhưng hay tái phát, chưa rõ căn nguyên.

Thùy An