Khối u khổng lồ chèn ép não người phụ nữ

Trà VinhNgười phụ nữ, 45 tuổi, suốt hai tháng bị đau đầu, giảm trí nhớ, yếu liệt nửa người bên trái, bác sĩ phát hiện khối u màng não lớn.

BS.CK2 Trương Thái Dương, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Sọ não Cột sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết ảnh chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u màng não kích thước lớn, 59x74 mm, chèn ép não khiến bệnh nhân suy giảm chức năng thần kinh, nguy cơ tàn tật

Bệnh nhân được phẫu thuật bóc tách toàn bộ khối u, bảo tồn nguyên vẹn màng não cũng như nhu mô não, không làm ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, vùng não quan trọng.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thần kinh cải thiện. Bệnh nhân tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng đi lại.

Khối u khổng lồ trong não người phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Dương, u màng não thường tiến triển chậm trong một thời gian dài, người bệnh có thể có một

hoặc một số biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, co giật, động kinh. Khi khối u chèn ép vào các vùng não chức năng hoặc dây thần kinh sọ não có thể gây giảm thị lực, giảm thính lực, liệt mặt hay tê bì, yếu chân tay.

Người bệnh cần được phẫu thuật lấy u càng sớm càng tốt, do khối u lớn sẽ gây đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, yếu hay liệt nửa người, co giật, rối loạn cảm giác, suy giảm ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý thần kinh khác. Do đó, bác sĩ khuyến cáo khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường, kịp thời điều trị thích hợp.

Mỹ Ý