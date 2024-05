Khối u 1,5 kg trong bụng mẹ đẩy thai nhi lệch một bên

TP HCMNgười phụ nữ 29 tuổi có nhân xơ tử cung kích thước nhỏ, khi mang thai u phát triển to, chèn ép và đẩy thai nhi lệch sang một bên.

Khi bệnh nhân mới có thai, bác sĩ một cơ sở y tế từng khuyên đình chỉ thai để bảo đảm sức khỏe người mẹ, cơ hội có thai lần khác chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Người mẹ tìm đến TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện CIH, bày tỏ mong muốn giữ em bé.

"Lúc ấy, người mẹ mang thai khoảng 2 tháng, nhân xơ tử cung kích thước khoảng 10 cm", bác sĩ nói, ngày15/5. Quá trình mang thai, một phần dinh dưỡng từ mẹ nuôi nhân xơ, một phần dinh dưỡng nuôi em bé. Do đó, quá trình phát triển của thai song song với sự lớn lên của nhân xơ. Suốt thai kỳ, bác sĩ theo dõi sát, kiểm soát khối u cũng như sức khỏe hai mẹ con.

Cuối thai kỳ, nhân xơ tử cung to và em bé bị đẩy lệch sang hẳn một bên. Do đó, quá trình phẫu thuật, bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi tìm đường vào để lấy em bé. Sau khi giúp bé gái nặng 2,4 kg chào đời thành công, bác sĩ tiếp tục bóc tách hai nhân xơ, nặng tổng cộng 1,5 kg, dài 26 cm. Trong đó, một khối có kích thước khoảng 6-7 cm, khối khác to gần bằng tử cung mang thai Cuộc mổ kép thành công sau khoảng ba giờ, không phải truyền máu. Sản phụ và em bé phục hồi tốt sau đó.

Bé gái chào đời nặng 2,4 kg. Ảnh: Minh Tâm

Theo bác sĩ Thủy, thai phụ phát hiện có khối nhân xơ tử cung hay u nang buồng trứng sẽ được theo dõi, đánh giá khối u lành hay ác. Nếu lành tính, bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe thai phụ đến cuối thai kỳ. Trường hợp thai phụ sinh thường, khối u sẽ được tiếp tục theo dõi và có hướng xử lý sau thời kỳ hậu sản.

Nếu u chèn ép hoặc gây cản trở em bé, bác sĩ sẽ mổ sinh và xử lý luôn khối u nếu thuận lợi để bảo đảm không gây tai biến cho sản phụ. Trường hợp sản phụ này, bác sĩ bắt buộc phải xử lý khối u vì kích thước quá to, có thể gây nguy hiểm, dẫn đến băng huyết sau sinh nếu không can thiệp kịp thời.

Lê Phương