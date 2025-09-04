Khởi tranh giải bóng đá nữ VĐQG 2025

Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá nữ trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên.

Giải diễn ra từ ngày 4/9 đến 13/10, gồm hai giai đoạn lượt đi và lượt về, tại sân Thanh Trì và sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, với sự tham dự của Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP HCM I, TP HCM II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T.

Hà Nội (vàng) giành chiến thắng trong trận ra quân giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cup Thái Sơn Bắc 2025.

Ở vòng 1 chiều nay, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Nguyễn Thị Hoa ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội thắng Phong Phú Hà Nam 1-0.

Còn trên sân Thanh Trì, Thái Nguyên T&T hòa Than KSVN 2-2. Đại diện đất chè giành ưu thế lớn với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 của Nguyễn Thị Bích Thùy và bàn nhân đôi cách biệt của Ngọc Minh Chuyên phút 17. Nhưng họ sau đó bất ngờ sa sút, để Than KSVN ghi liên tiếp hai bàn. Phút 36 Hà Thị Nhài đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đến phút 52, Nguyễn Thị Trúc Hương lập công sau đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn.

Tại lễ khai mạc trước đó, Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thanh Hà cho biết qua nhiều năm giải VĐQG nữ không chỉ là sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh công bằng, mà còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. "Những thành tích nổi bật thời gian qua, đặc biệt là việc đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 tại Australia, đã khẳng định những bước tiến vững chắc của bóng đá nữ nước nhà", bà nhấn mạnh.

Nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước, sẽ có 7 trận đấu được livestream trên kênh youtube VFF Channel và 16 trận đấu khác được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao OnFootball – VTVcab. Năm nay cũng đánh dấu mùa giải thứ 14 liên tiếp Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc đồng hành với giải trên cương vị Nhà tài trợ chính.