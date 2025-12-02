Khởi tố vụ xây 48 căn nhà trên đất người khác ở TP HCM

TP HCMCơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc ông Lê Văn Hoàng chiếm đoạt gần 6.500 m2 đất của người khác tại Bình Dương (cũ) rồi xây 48 căn nhà.

Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM ban hành ngày 1/12. Nhà chức trách đang làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi) và đồng phạm liên quan việc chiếm đoạt gần 6.500 m2 đất tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương).

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án của TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP HCM).

Nhiều năm trước, ông Hoàng và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi) bị ông Trương Minh Ký (56 tuổi) tố cáo đã chiếm đoạt phần đất rộng 6.465 m2 tại phường Tân Khánh.

Theo ông Ký, khu đất này ông được UBND huyện Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 1999 và được khẳng định qua các bản án hành chính sơ thẩm, phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương và TAND Cấp cao tại TP HCM. Nhưng từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út tự ý chiếm đất, phân lô, chuyển nhượng trái phép. Ông Ký khởi kiện.

Tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng, song việc xây dựng vẫn diễn ra rầm rộ. Đến tháng 11/2023, trên phần đất tranh chấp đã hình thành khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Xử sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình và trả lại đất cho ông Ký. Sau phán quyết này, tòa án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án do có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi sáp nhập các tỉnh thành, Công an TP HCM đã thụ lý vụ việc, đến nay ra quyết định khởi tố.

Phước Tuấn