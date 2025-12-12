Khởi tố vụ tai nạn làm 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ tai nạn trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng khiến 4 người chết, 7 người bị thương nặng.

Ngày 12/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, nguyên nhân tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc đoạn qua xã Tam Xuân, lúc 4h12 ngày 9/12, xuất phát từ việc xe khách chạy 93 km/h, không giữ khoảng cách an toàn và tài xế đã lái liên tục hơn 5 giờ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thành Phước

Một phút trước va chạm, dữ liệu giám sát cho thấy tài xế Phạm Văn Kiều cho xe khách biển Hà Nội chạy hướng Nam - Bắc trên cao tốc với tốc độ 93 km/h. Xe này sau đó tông vào đuôi rơ moóc 15R-149.06 kéo theo đầu kéo 15C-360.35 do Bùi Mạnh Thắng, 43 tuổi, điều khiển.

Tai nạn khiến 4 người tử vong, gồm chị Lê Thị Đông và anh Vương Văn Tỉnh (cùng 37 tuổi, xã Hải Tiến), cụ Hoàng Thị Vóc (76 tuổi, xã Hải Quan) tử vong tại chỗ; bà Trần Thị Vinh (51 tuổi, xã Hải Thịnh) tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

Điều tra ban đầu xác định xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Tài xế Kiều đã lái liên tục hơn 5 giờ từ Lâm Đồng ra Đà Nẵng, vượt thời gian quy định. Tuy nhiên, toàn tuyến cao tốc dài 131 km không có trạm dừng nghỉ dù thiết kế dự kiến có 6 trạm, khiến tài xế khó dừng xe theo yêu cầu kỹ thuật.

Cục CSGT cho biết hạ tầng thiếu đồng bộ gây khó khăn cho việc giám sát lỗi lái xe quá giờ. Tài xế đầu kéo Bùi Mạnh Thắng dương tính với ma túy; thời điểm xảy ra tai nạn, cả tài xế và hành khách trên xe khách đều không thắt dây an toàn.

Nguyễn Đông