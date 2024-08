Khởi tố vụ ôtô va chạm tàu hoả 2 người chết

Đồng NaiCông an Đồng Nai khởi tố vụ án, xem xét khởi tố tài xế ôtô bán tải trong vụ tai nạn nghiêm trọng đường ngang, giữa trung tâm TP Biên Hoà, khiến 2 người chết.

Thông tin được đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tại cuộc họp giao ban kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm UBND tỉnh, sáng 6/8.

Theo đại tá Hùng, bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là tài xế ôtô bán tải khi di chuyển đến khu vực giao với đường Phạm Văn Thuận và đường sắt đã không tập trung chú ý quan sát, không biết có tàu lửa đang tới, nên lái xe chuyển hướng rẽ trái đi qua đường sắt. "Khi phát hiện tàu hỏa đang lao tới thì hoảng loạn đạp phanh, và bị tàu hỏa tông trực diện vào bên hông ôtô", đại tá Hùng nói.

Sau một tuần điều tra, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại khoản 2, Điều 260 BLHS, đang xem xét để khởi tố bị can đối với tài xế ôtô để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, lúc 20h45 ngày 28/7, ôtô bán tải do Võ Văn Khải, 50 tuổi, quê Kiên Giang, cầm lái chở 3 người thân, khi tới nút giao đường Phạm Văn Thuận với đường sắt đã va chạm tàu khách SNT5 chạy từ Bắc vào Nam.

Tai nạn khiến ôtô văng qua lề trúng Lê Minh Tú, 23 tuổi, nhân viên thu dọn rác đứng bên đường, làm người này tử vong. Bé trai 13 tuổi rơi xuống đường, không qua khỏi. Ba người còn lại trên ôtô bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, một người đã hồi phục, xuất viện, hai nạn nhân bị gãy xương tay, chân, chấn thương vùng mặt, dập não... đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo Phòng Thanh tra An toàn III, nguyên nhân ban đầu được xác định, lỗi lớn thuộc về tài xế ôtô bán tải do không tuân thủ biển báo và thiếu quan sát. Bên cạnh đó địa phương có phần trách nhiệm do chưa quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở cắt qua đường sắt ở địa bàn.

Vị trí xảy ra tai nạn chưa có rào chắn khi tàu hỏa chạy qua. Đồ họa: Đỗ Nam

Khu vực tai nạn là ngã 5 giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó chỉ hai đầu đường Phạm Văn Thuận và hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất có barie.

Theo Phòng Thanh tra An toàn III, tại vị trí này còn có hẻm 1334 phường Tân Tiến và đường song hành đâm ra đường sắt (chỗ ôtô bị tàu tông) có bề rộng hơn 3 m, lưu lượng xe đông. Cách đây hai năm Cục Đường sắt đề nghị với địa phương lập gác chắn ở hai điểm này nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn từng có công văn gửi Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự giao thông ở đường sắt tại nút giao vừa xảy ra sự cố.

Phước Tuấn