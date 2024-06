Khởi tố vụ đứt cáp thang vận khiến 3 người chết

Hà NộiCông an huyện Quốc Oai khởi tố vụ án để điều tra sai phạm trong việc đứt cáp thang vận khi xây trường mầm non khiến 3 người chết, 7 người bị thương.

Chiều 24/6, Công an huyện Quốc Oai cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B, huyện Quốc Oai.

Tai nạn xảy ra lúc 19h10 ngày 18/6 tại công trình trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Tuấn Minh - Công ty TNHH Xây dựng Hà Hưng - Công ty cổ phần Xây dựng an toàn Hà Nội thi công.

Công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Ảnh: Gia Chính

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tai nạn xảy ra khi 10 công nhân cùng di chuyển bằng thang máy vận thăng nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng một thì bị đứt dây cáp. Thang rơi xuống đất, nhóm công nhân được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 105 tại Sơn Tây.

21h cùng ngày, ba người tử vong, gồm ông Nguyễn Đình Thiết (49 tuổi, quê Quốc Oai), anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, quê Hà Giang) và anh Lò Văn Sơn (23 tuổi, quê Sơn La). Trong 7 nạn nhân bị thương có 2 nữ, 5 nam và đa số cùng quê Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Dự án mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đông Yên B do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư, khởi công năm 2024, hoàn thành 2025. Công trình nằm trên đồi cao, biệt lập với nhà dân xung quanh. Hiện dãy phòng học 3 tầng đã gần xong phần thô, trường học cũ dừng hoạt động.

Viết Tuân