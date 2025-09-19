Khởi tố vụ án 'vu khống' Hoa hậu Quỳnh Hoa

Hà NộiCơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống trên mạng xã hội.

Quyết định khởi tố vụ án Vu khống được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thực thi ngày 18/9.

Động thái này được đưa ra sau khi công an nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi đăng tải, loan truyền các thông tin "không đúng sự thật" về bà Hoa lên Facebook. Bước đầu, cơ quan điều tra đánh giá sự việc trên có dấu hiệu "xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Hoa".

Trong bài viết của một tài khoản Facebook đăng về Bùi Quỳnh Hoa hôm 12/9 có nhiều thông tin nhạy cảm, ngôn từ phản cảm, tục tĩu. Thông tin này gây phản ứng trong dư luận, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao tại các hội nhóm.

Đại diện của Quỳnh Hoa cho VnExpress biết, bài viết khi đăng tải, được chia sẻ, đã khiến nhiều người hiểu sai về hoa hậu. Cuộc sống của cô và người thân bị đảo lộn nghiêm trọng vì những "tin đồn vô căn cứ".

"Khi đó hoa hậu không lên tiếng ngay mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để được bảo vệ, xác minh và xử lý vụ việc; có câu trả lời rõ ràng cho khán giả", người đại diện nói.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FBNV

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Cô từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Năm 2022, người đẹp ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dừng chân ở top 10. Tháng 9 cùng năm, cô đoạt ngôi quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế diễn ra ở Thái Lan.

Bùi Quỳnh Hoa từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Vietnam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Super Model International Philippines 2023.

Vu khống là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Theo điều 156 Bộ luật Hình sự, người phạm tội Vu khống có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng; cải tạo không giam giữ đến 2 năm; phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm khi gây rối loạn xã hội, vu khống vì động cơ đê hèn, lợi dụng mạng xã hội để lan truyền... Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Phạm Dự