Khởi tố vụ án vỡ hồ trên núi ở Lâm Đồng

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ hồ trên núi của Công ty Trang Trại Việt bị vỡ khiến bé gái 13 tuổi tử vong, thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Ngày 13/11, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng của Công an cùng cấp, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ). Hồ này nằm trong khuôn viên dự án của Công ty Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính làm giám đốc.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã rà soát toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố và mức độ thiệt hại...

Hiện trường hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt trên núi Tân Lai sau khi bị vỡ. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó, tối 1/1, hồ chứa nước trên núi Tân Lai bị vỡ, dòng nước từ cao đổ xuống đã cuốn trôi nhiều người, trong đó một bé gái 13 tuổi tử vong. Vùng sản xuất nông nghiệp hạ du bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng hơn 100 hộ dân, nhiều tuyến kênh mương, hạ tầng điện, viễn thông và giao thông trong khu vực bị hư hỏng nặng.

Khu vực hạ du xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng nề sau sự cố vỡ hồ trên núi Tân Lai. Ảnh: Bùi Toàn

Hồ chứa nước gây ra sự cố rộng khoảng 20 ha, sâu 4,5 m, dung tích khoảng 900.000m3. Đây là dự án nông nghiệp công nghệ cao rộng hơn 346 ha, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương từ năm 2018 và cấp phép xây dựng tháng 6/2025 với các hạng mục trại gà, nhà kính, khu giết mổ, trồng cây nông nghiệp...

Sau sự cố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng rà soát, xác định hồ chứa nước này không nằm trong hạng mục được chấp thuận đầu tư, không có giấy phép xây dựng và không có đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai. Việc tự ý chặn dòng chảy tự nhiên để tích nước là hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên nước.

Chủ đầu tư cũng chưa cung cấp cho cơ quan chức năng hồ sơ an toàn đập theo Điều 17 Luật Thủy lợi như thiết kế, quy trình vận hành xả lũ, bảo trì, thiết bị quan trắc, hệ thống cảnh báo hạ du, nguồn điện dự phòng cho cửa van.

Hiện trường đập ngăn hồ chứa nước trên núi Tân Lai bị vỡ. Ảnh: Việt Quốc

Sau sự cố, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ trang trại bơm tháo cạn nước tất cả ao hồ trong dự án trên núi Tân Lai, sau khi tháo cạn phải phá bỏ ngay các đập ngăn, tuyệt đối không tích nước trở lại, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Công an tỉnh cùng các sở, ngành cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Việt Quốc - Bùi Toàn