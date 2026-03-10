Khởi tố vụ án tàu đâm hỏng cầu Ghềnh

Đồng NaiSau 4 ngày điều tra việc tàu Thành Đạt 86 đâm hỏng cầu Ghềnh, khiến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự nên khởi tố vụ án.

Ngày 10/3, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, theo điểm c, khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố những người liên quan.

Lái tài tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h17 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình, 26 tuổi, quê Ninh Bình, lái tàu Thành Đạt 86 trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về TP HCM.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tàu va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu làm cầu biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực trên bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.

Hiện trường tàu Thành Đạt 86 tông vào cầu Ghềnh lần thứ 2 sáng 6/3. Ảnh: Phước Tuấn

Ngành đường sắt dự kiến gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp 2 bằng dầm thép chữ I dài 8 m. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, trước 10h ngày 12/3 tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ 5 km/h. Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Phước Tuấn