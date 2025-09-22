Khởi tố vụ án tài xế say rượu tông chết 3 mẹ con ở TP HCM

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ Nguyễn Đức Thanh Nam, 32 tuổi, sau khi uống bia rượu đã lái ôtô tông 3 mẹ con bé trai tử vong.

Ngày 22/9, Công an TP HCM khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, để làm rõ vụ tai nạn ở xã Phước Thành (tỉnh Bình Dương cũ) khiến 3 mẹ con tử vong.

Tài xế Nam đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Khởi tố vụ án ôtô tông chết 3 mẹ con ở TP HCM Camera an ninh của nhà dân ghi cảnh 3 mẹ con gặp nạn.

Theo điều tra, tối 20/9, Nam lái ôtô 5 chỗ từ trong hẻm ra đường ĐH 507 với vận tốc lớn. Khi đến nút giao đã tông thẳng vào xe máy chị Vân, 36 tuổi, đang chở hai con trai (6 và 2 tuổi) đi thăm bà ngoại trở về; hất văng vào lô cao su bên đường.

Cú tông mạnh khiến 3 mẹ con tử vong; Nam trọng thương được đưa đi cấp cứu. Hai xe hư hỏng nặng.

Bước đầu, nguyên nhân được cho là Nam không nhường đường khi lái ôtô từ đường nhánh ra đường chính, gây tai nạn; nồng độ cồn trong máu là 50 mg/100 ml.

Ôtô bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

UBND xã Phước Thành đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Phước Tuấn