Khởi tố vụ án Giết người liên quan xe chở ma túy tông ba người tử vong

Long AnCơ quan điều tra xác định tài xế ôtô 5 chỗ có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác khi đâm trực diện vào thiếu tá CSGT và hai người dân.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án Giết người, đồng thời xem xét khởi tố bị can đối với hai nghi phạm lái ôtô chở ma túy tông chết 3 người - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong hôm nay, đại diện Bộ Công an sẽ đến gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, trao quyết định thăng quân hàm trước hạng lên trung tá.

Đối với hành vi vận chuyển ma tuý của hai nghi phạm, nhà chức trách vẫn đang làm rõ, mở rộng điều tra và đã bắt thêm 3 người. Kiểm tra ôtô sau vụ tai nạn, cảnh sát thu giữ 4 bánh heroin cùng 5 kg hàng đá. Tài xế khai đã sử dụng ma túy trước khi gây án.

Khám xét nơi ở của những nghi phạm, cảnh sát thu giữ thêm 14 bánh heroin cùng một kg ma túy đá.

Ôtô chở ma tuý lật ngang sau cú tông vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người dân. Ảnh: Nguyễn Suốt

Thiếu tá Hào hy sinh chiều 21/4, khi cùng tổ công tác Công an huyện Đức Hòa phối hợp lực lượng chức năng tuần tra tại xã Mỹ Hạnh Nam, bắt tội phạm vận chuyển ma tuý.

Nhận tin ôtô 5 chỗ khả nghi đang chạy về hướng TP HCM với tốc độ rất nhanh, một CSGT trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường yêu cầu ôtô bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang, đề nghị các xe máy di chuyển ra chỗ khác. Thiếu tá Hào và một số cảnh sát mặc thường phục cũng đến hỗ trợ.

Tổ công tác yêu cầu ôtô 5 chỗ dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và vài người dân còn kẹt trên đường. Thiếu tá Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) bị ôtô tông trực diện, tử vong.

Ôtô sau đó lật ngang, tài xế và một thanh niên khác cố thủ bên trong. Cảnh sát phải phá cửa kính, khống chế hai nghi can đưa về trụ sở.

Người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình thiếu tá Hào. Ảnh: Hoàng Nam

Hoàng Nam