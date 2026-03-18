Khởi tố vụ án chiếm đoạt 40 tỷ đồng liên quan dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội

Cục an ninh kinh tế Bộ Công khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự đã được Cục An ninh kinh tế thực thi. Hiện, nhà chức trách chưa công bố hành vi cụ thể của các cá nhân, tổ chức nhưng xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Vụ án đã được Cục An ninh kinh tế chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo công an, việc điều tra vụ án này nhằm thực hiện Chỉ thị số 34 năm 2025 của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Bộ công an nhấn mạnh, việc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Công an đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các nghi phạm và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Dự án nhà ở xã hội Trung Văn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Luật nhà ở 2023 quy định, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số trường hợp được ưu tiên. Đặc điểm của nhà ở xã hội là giá rẻ hơn loại nhà thương mại cùng phân khúc, cùng khu vực; phải bán cho đúng trường hợp; sau 5 năm bàn giao mới được chuyển nhượng.

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thônl hộ gia đình ở nông thôn bị ảnh hưởng thiên tai; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị;... sẽ thuộc diện được mua nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của đề án phát triển 1 triệu căn. Riêng tháng 2 vừa qua, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án, quy mô khoảng 20.000 căn hộ.

Phạm Dự