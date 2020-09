Khởi tố vụ án bốn công nhân bị vùi lấp

Phú ThọCông an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người để điều tra cái chết của bốn công nhân đang đào đất.