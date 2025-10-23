Khởi tố vụ 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát để khai thác ở vùng cấm

Quảng NinhPhạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung tổ chức tháo 13 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, giúp nhiều chủ tàu khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Ông Minh (47 tuổi, trú xã Tiên Trang, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (45 tuổi, trú đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, theo Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ ngày 24 đến 28/6/2025, tại vùng biển Cô Tô, ông Minh đã thỏa thuận với 13 chủ tàu tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác trái phép.

Khởi tố vụ 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát để khai thác trái phép Cơ quan chức năng khám xét hai tàu cá chứa các thiết bị giám sát. Video: Công an cung cấp

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị, cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên hai tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý. Đồng thời Trung tiếp tục cất giấu thêm 6 thiết bị khác.

Hai người bị cáo buộc đã gây rối loạn hệ thống quản lý tàu cá trong hơn 168 giờ (từ 24/6 đến 14/7/2025).

Theo Luật Thủy sản 2017, tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên bắt buộc phải lắp và duy trì hoạt động thiết bị VMS khi đánh bắt ở vùng khơi. Quy định này giúp giám sát chặt chẽ tàu cá, ngăn chặn khai thác ở vùng cấm, vi phạm vùng biển nước ngoài và phục vụ mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU mà Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng với Việt Nam.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của Minh và Trung không chỉ xâm phạm quy định quản lý nghề cá, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chủ quyền trên biển, làm suy giảm nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các chủ tàu liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lê Tân