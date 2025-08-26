Khởi tố người 'vô ý' làm nam sinh diễn văn nghệ bị điện giật tử vong

Quảng NgãiTạ Hoàng Nguyên bị cáo buộc khi phụ trách ánh sáng sân khấu văn nghệ đã để xảy ra rò rỉ điện khiến nam sinh lớp 9 tử vong.

Ngày 26/8, Nguyên, 40 tuổi, xã An Phú, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Nam sinh chạm vào khung sắt (bên phải ảnh) rồi bị điện giật khi biểu diễn văn nghệ ở THCS thị trấn Ba Tơ, tối 25/4. Ảnh cắt từ video

Theo điều tra, tối 25/4, trường THCS thị trấn Ba Tơ tổ chức chương trình văn nghệ. Nguyên nhận hạng mục ánh sáng sân khấu từ đơn vị tổ chức sự kiện. Trong chương trình, em Trương Công Tài, 15 tuổi, bị ngã xuống sau khi chạm vào khung sắt ở cánh gà, cơ thể có nhiều vết bỏng. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong do điện giật.

Trước đó, khi chương trình văn nghệ diễn ra trời có mưa, nhiều học sinh đã phản ánh hiện tượng tê ở chân, khu vực biểu diễn rò rỉ điện. Giáo viên báo việc này nhưng đơn vị thi công cho biết "đã khắc phục".

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lộc cho biết nhà trường thuê trọn gói dịch vụ âm thanh, ánh sáng, sân khấu từ một đơn vị ở xã Ba Động. Khi sự cố xảy ra, thầy cô đã sơ cứu, đưa em Tài đến Trung tâm Y tế Ba Tơ nhưng không qua khỏi.

Phạm Linh