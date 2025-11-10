Khởi tố người phơi lúa trên đường, gây tai nạn tử vong

Ninh BìnhBà Vũ Thị Mùi, 67 tuổi, lấy gạch đá, bêtông chặn tấm bạt khi phơi lúa trên đường khiến một phụ nữ đi xe máy tông trúng, ngã tử vong.

Bà Mùi vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Chiều 10/11, bà Mùi chia sẻ thấy bất ngờ khi biết bị khởi tố. Gần 5 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, bà luôn sống trong tâm trạng day dứt, dằn vặt. "Tôi rất đau buồn vì việc phơi lúa trên đường đã vô tình gây ra cái chết cho nạn nhân".

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Gia đình bà Mùi canh tác hơn một mẫu ruộng. Tuổi đã cao song kinh tế eo hẹp, lại nuôi thêm hai cháu nội mồ côi bố, vợ chồng bà thường cấy đều hai vụ trong năm. Ngoài số ruộng được chia, ông bà nhận thêm phần đất nông nghiệp của các con. Các thửa ruộng cách nhà hơn nửa km, nằm cạnh con đường nối quốc lộ 10 với tỉnh lộ 482, mới thảm nhựa, chưa thông xe.

Chiều 25/6, bà thuê máy gặt lúa vụ mùa. Những vụ trước đây, ông bà thường chở thóc về sân nhà phơi nhưng lần này thấy con đường mới trải thảm, bà "tiện thể" để lúa luôn trên đường, dự định phơi khô rồi mới đưa về nhà.

Số thóc hôm đó được vun thành đống, lót bạt phía dưới. Bà Mùi nhặt nhiều viên gạch đá, tảng bê tông ven đường rải theo mép bạt nhằm "đánh tín hiệu" cho phương tiện qua lại.

Sáng sớm hôm sau, bà quay trở lại với dự tính chờ nắng lên sẽ tãi đống thóc ra phơi. Khoảng 8h, khi đang lúi húi dọn rơm dưới đồng, bà nói bất chợt nghe tiếng "rầm", nhìn ra thấy chiếc xe máy tay ga đổ trượt dài trên đường, bên cạnh là chị Hương (30 tuổi, người cùng xã Yên Khánh) bị thương, nằm bất động. Bà Mùi hô hoán dân làng hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Chị Hương tử vong sau một tuần điều trị.

Bà Mùi nói gom góp hết trong nhà và vay mượn họ hàng được 20 triệu đồng đưa phong bì đến phúng viếng nhưng thân nhân người quá cố chưa chấp thuận. "Tôi hoàn toàn không cố ý, chỉ vì thiếu hiểu biết nên gây ra lỗi lầm này", bà chia sẻ và cho rằng, đây là bài học quá đắt giá với bản thân, "đã sợ đến chết".

Kết quả điều tra xác định, chị Hương tử nạn do xe máy đâm trúng vật cản do bà Mùi để chặn trên nền đường và bị ngã.

Theo ông Bùi Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Yên Khánh, con đường nơi xảy ra tai nạn dài khoảng 2 km, dự án đang thi công, chưa nghiệm thu bàn giao. Ôtô hiện bị cấm, chỉ xe máy và xe đạp có thể lách đi qua được. Vì có một số đoạn đã thảm nhựa nên người dân trong vùng tận dụng phơi thóc mỗi vụ thu hoạch. Đây là lần đầu bà Mùi phơi thóc trên tuyến đường này.

Việc phơi rơm rạ, nông sản trên đường là hành động tự phát, thường thấy ở các vùng nông thôn phía Bắc mỗi vụ thu hoạch. Sau sự việc này, Chủ tịch UBND xã Yên Khánh Bùi Minh Đức cho hay, chính quyền và ngành chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở và khuyến cáo người dân không vi phạm để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Lê Hoàng