Khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng

Ngày 30/1/2026, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng.

Bị can Thắng bị điều tra về tội Khủng bố quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố vụ án Khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đăk Lăk. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 9/3/1958 tại TP HCM, Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP HCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đăk Lăk.

Ngày 30/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. VKSND tỉnh Đăk Lăk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đang phối hợp với VKS điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công an xác định Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS. Ảnh: Bộ Công an

Đầu năm ngoái, Bộ Công an xác định Thắng (quốc tịch Mỹ) là người cầm đầu, giữ vai trò Giám đốc điều hành tổ chức BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa "cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động chống phá Việt Nam.

Thắng đã chỉ đạo thành viên BPSOS tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố "Người Thượng vì công lý - MSFJ". Thắng đã chỉ đạo, hỗ trợ các thành viên thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023. Bị can còn hỗ trợ tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

Thắng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho một số thành viên của MSFJ để hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

Theo bản án đã có hiệu lực, vụ khủng bố tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6/2023 đã khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều tài sản bị phá hủy.

9 bị cáo bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự; 43 bị cáo bị phạt 6-20 năm tù.

Ở nhóm tội Khủng bố, 45 người bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù; trong đó Y Quynh Bdap bị tuyên 10 năm tù.

Trần Hóa