Khởi tố 12 vụ án để điều tra tổ chức cho hàng trăm 'dân chơi' dùng ma túy

Quảng Trị17 nhân viên phục vụ và 129 khách bị phát hiện dương tính với ma túy tại thời điểm công an đột kích Câu lạc bộ Nonstop và Vũ trường Victory, cùng ở phường Nam Đông Hà.

Một tuần sau cuộc đột kích, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 12 vụ án với 39 bị can để làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên trong bar, vũ trường vừa bị 400 cảnh sát đột kích Bên trong quán bar, vũ trường tại thời điểm công an đột kích.

Trước đó, 23h45 ngày 16/8, 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra hai cơ sở trên. Tại 7 bàn ở Nonstop và 5 bàn của Victory, công an thu bóng cười, bình khí nén chứa N20, Ketamin tinh thể màu trắng và dụng cụ sử dụng....

Bên trong Nonstop có 79/141 người bị phát hiện dương tính với ma túy. Ở Victory, cảnh sát bắt quả tang 25 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test 125 trường hợp có mặt tại đây cho thấy gần 70 người dương tính với chất ma túy.

Hôm nay, Công an Quảng Trị thông tin gần 150 người có phản ứng dương tính, bao gồm: 17 nhân viên phục vụ và 129 khách. Sau khi sàng lọc, công an xác định 39 người có hành vi tổ chức sử dụng ma túy, liên quan nhiều đầu mối khác nhau nên khởi tố bị can tại 12 vụ án.

Đắc Thành