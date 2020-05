Khối tài sản của 'Tình đầu quốc dân' Hàn Quốc

Suzy, ca sĩ 26 tuổi được mệnh danh "Tình đầu quốc dân" xứ Hàn, sở hữu các bất động sản trị giá hàng triệu USD.

Hôm 30/4, chương trình TMI của đài Mnet liệt kê nơi ở đắt đỏ của các nữ thần tượng. Vượt qua những đồng nghiệp như Krystal, IU, Yoona, Suzy sở hữu căn hộ đắt nhất - khoảng 4 tỷ won (3,2 triệu USD). Căn hộ gồm bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, nằm ở phường Nonhyeon-dong, Gangnam. Một mình cô sống ở căn hộ này.

Suzy sống một mình trong căn nhà hơn ba triệu USD. Ảnh: Naver.

Người đẹp còn sở hữu biệt thự ở Gangnam, trị giá khoảng 4,5 tỷ won (3,7 triệu USD). Cô cho thuê với giá 15 triệu won (12,2 nghìn USD) một tháng.

Thu nhập của Suzy đến từ đóng phim, ca hát, quảng cáo. Theo tvN, trung bình mỗi hợp đồng quảng cáo của cô trị giá 700 triệu won (572.000 USD). Chỉ trong năm 2012 và nửa đầu 2013, cô kiếm được hơn 10 tỷ won (8,1 triệu USD) nhờ quảng cáo. Người đẹp làm gương mặt đại diện cho hàng chục thương hiệu mỹ phẩm, kính mắt, quần áo, túi xách, đồ uống...

Suzy trong phim "Khi nàng say giấc".

Những năm gần đây, Suzy nổi bật với vai trò diễn viên, qua các phim ăn khách như Khi nàng say giấc, Lãng khách, Đại thảm hoạ núi Baekdu. Năm 2017, trong danh sách thù lao diễn viên lan truyền trên mạng xã hội và diễn đàn, Suzy thuộc top sao nữ được trả thù lao cao nhất năm, với 80 triệu won (hơn 65 nghìn USD, tương đương 1,5 tỷ đồng) cho mỗi tập phim Khi nàng say giấc (dài 16 tập). Người đẹp hiện đóng phim Start Up cùng tài tử Nam Joo Hyuk.

Từng là người mẫu của một trang bán hàng online, năm 2010, Suzy ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Miss A. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng, cô được mệnh danh "Tình đầu quốc dân". Suzy từng hẹn hò hai tài tử Lee Min Ho và Lee Dong Wook.

