Khối ngọc tím 2.000 năm trong cống nước

IsraelCác nhà khảo cổ học hôm 21/10 thông báo phát hiện viên ngọc tím 2.000 năm tuổi khắc hình một con chim và cành balsam 5 quả.

Viên ngọc màu tím khắc hình cây balsam. Ảnh: Jerusalem Post

Thành phố David, Cơ quan Cổ vật Israel, Cơ quan công viên và tự nhiên Israel cùng ra thông báo cho biết khối ngọc nguyên vẹn có thể chứa hình khắc đầu tiên mô tả loài cây từng được nhắc tới trong Kinh Thánh cũng như ghi chép lịch sử Do Thái.

Viên đá rơi xuống một cống nước ở Jerusalem từ thời Đền thờ thứ hai trong lịch sử Do Thái, kéo dài từ năm 516 trước Công nguyên đến năm 70. Trong những thập kỷ cuối cùng trước khi kết thúc thời kỳ này, một người Do Thái hành hương bước trên con đường nối liền suối Shiloah Pool ở ngoại ô Jerusalem với Núi Đền. Người đó đeo một chiếc nhẫn tinh xảo gắn viên đá màu tím lilac có hình khắc. Tuy nhiên, do đám đông và tình huống hỗn loạn, viên đá rơi ra khỏi nhẫn và lăn xuống đường cống dưới lòng đất.

Gần 2.000 năm sau, các nhà khảo cổ tìm thấy cổ vật nhỏ bé. Công tác khai quật được tiến hành tại nền móng của bức tường phía tây thành phố David. Những tình nguyện viên tham gia dự án "Trải nghiệm khảo cổ" ở vườn quốc gia Emek Tzurim phát hiện viên đá quý. Khối đá có hình bầu dục, dài xấp xỉ 10 mm và rộng 5 mm, khắc hình một con chim có thể là chim bồ câu. Các chuyên gia muốn tìm hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của nhành cây dài có 5 quả khắc trên viên đá bởi nó có vẻ khác những hình khắc cùng thời đại.

Cây balsam có tên khoa học Commiphora gileadensis. Ngoài dùng để sản xuất nước hoa, người cổ đại còn sử dụng loài cây này làm hương, thuốc và dầu xức.

An Khang (Theo IB Times)