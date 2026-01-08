'Khối ngoại bán ròng kỷ lục không vì chứng khoán Việt kém hấp dẫn'

Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục 134.787 tỷ đồng nhưng chủ yếu do các tác động bên ngoài, không phải nội tại kém hấp dẫn, theo giới chuyên gia.

Theo số liệu trên cả 3 sàn chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã chi 726.898 tỷ đồng để mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF và chứng quyền trong năm 2025. Tuy nhiên, họ cũng đã bán hơn 861.685 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 134.787 tỷ đồng, tương đương hơn 5,1 tỷ USD. Tính riêng trên sàn HoSE - nơi tập trung khoảng 95% giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - nhóm này đã xả khoảng 125.000 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), đánh giá việc khối ngoại bán ròng kỷ lục không đồng nghĩa chứng khoán Việt Nam kém hấp dẫn. "Thị trường của chúng ta đang mở hơn trước, vì vậy nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch với khối lượng lớn chưa từng thấy trong năm 2025", chuyên gia của SBBS nói.

Ông Đức phân tích, năm 2025, xu hướng của dòng vốn nước ngoài là chảy khỏi thị trường Đông Nam Á, chuyển dịch sang các nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Việc khối ngoại ồ ạt xả hàng cho thấy Việt Nam cũng theo xu thế toàn cầu, nhưng không kém hấp dẫn đi.

Theo số liệu do VnEpress tổng hợp, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 31/10/2025, khối ngoại đã mua ròng hơn 523 tỷ USD trên các sàn chứng khoán Mỹ. Con số này tại Trung Quốc, trong cùng khoảng thời gian, là 96,2 tỷ USD. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại "xả hàng" tại một số thị trường như Thái Lan (3,2 tỷ USD), Malaysia (5,2 tỷ USD), Indonesia (1 tỷ USD)... trong năm ngoái.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đề cập việc Nhật Bản thực thi chính sách lãi suất dương kể từ tháng 8/2024 đã khiến khối ngoại bán ròng tại Việt Nam.

"Khi Nhật Bản tăng lãi suất, dòng vốn vay bằng đồng yen lãi suất thấp có xu hướng rút khỏi thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam", ông Minh nói. Trong năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 45,7 tỷ USD trên thị trường này.

Ngoài nguyên nhân trên, Chứng khoán SSI bổ sung lý do tỷ giá tăng. Năm 2025, tỷ giá USD/VND đã tăng 3,4%, trong khi đó, DXY - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - giảm 8%.

Ông Nguyễn Thế Minh cho biết tỷ giá tăng mạnh do chênh lệch lãi suất giữa USD và VND trong năm 2025. Điều này xảy ra khi Mỹ áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, còn Việt Nam lại nới lỏng. "Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã ba lần hạ lãi suất trong năm qua, nhưng việc đó diễn ra trong giai đoạn cuối năm, khiến tỷ giá chưa hạ nhiệt", ông Minh nhận định.

Thanh khoản thị trường tăng vọt trong năm 2025 cũng là một nguyên nhân để nhà đầu tư nước ngoài xả hàng, theo ông Nguyễn Anh Đức. Giá trị giao dịch của chứng khoán trong năm qua bình quân hàng tháng đều trên 20.000 tỷ đồng, và bùng nổ trong giai đoạn tháng 7/2025 - tháng 10/2025 với khoảng 30.000 tỷ đồng. "Khối ngoại thường chỉ bán ở những nước dễ giao dịch, với thanh khoản lớn, như Việt Nam, để gom cổ phiếu tại Trung Quốc, Mỹ", chuyên gia của SBBS nói.

Nhà đầu tư đang quan sát bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Xét đến từng cổ phiếu bị bán mạnh nhất trong năm qua, VIC của Vingroup là mã đứng đầu thị trường khi nhà đầu tư nước ngoài đã "xả" 22.968 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoảng 65% con số trên đến từ thương vụ SK Investment Vina II bán thỏa thuận hơn 6% vốn của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Xếp ở vị trí tiếp theo, cổ phiếu VHM ghi nhận giá trị bán ròng 11.818 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng "xả" hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT (11.677 tỷ đồng), VCB (9.029 tỷ đồng), STB (7.582 tỷ đồng), SSI (6.634 tỷ đồng)....

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư này mua ròng 1.493 tỷ đồng cổ phiếu VPL của Vinpearl, một mã mới được niêm yết tháng 6 năm ngoái. Theo sau là các mã MWG, NVL, TCX, với giá trị gom ròng lần lượt đạt 1.374 tỷ đồng, 1.270 tỷ đồng và 1.256 tỷ đồng.

Như vậy, các cổ phiếu bị bán mạnh nhất năm ngoái đều là các mã có vốn hóa lớn, nằm trong rổ chỉ số VN30 và là sản phẩm được ưa chuộng của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một số mã mới niêm yết năm ngoái như VPL hay TCX lại thu hút khối ngoại.

Bước sang năm 2026, ông Nguyễn Thế Minh nhận định khả năng cao khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chuyên gia này cho biết Fed giảm lãi suất có thể làm giảm áp lực tỷ giá năm nay, tạo điều kiện cho khối ngoại quay trở lại thị trường.

Ngoài ra, việc chứng khoán nâng hạng có hiệu lực cũng là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn ngoại, theo chuyên gia của chứng khoán Yuanta. Thị trường Việt Nam có thể chính thức chuyển sang "mới nổi" từ tháng 9, nếu vượt qua kỳ đánh giá lại của FTSE Russell trong quý I. "Nếu các tín hiệu lạc quan trong câu chuyện nâng hạng được phát ra, các quỹ đầu tư chủ động có thể sẽ giải ngân mua trước thời điểm tháng 9 năm nay", ông Minh nói.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) ước tính dòng vốn chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 3-7 tỷ USD sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực.

Ông Nguyễn Thế Minh còn kỳ vọng những doanh nghiệp mới niêm yết hoặc các thương vụ thoái vốn của Nhà nước diễn ra sẽ giúp thị trường có thêm hàng hóa, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Chứng khoán MB (MBS) dự báo một số thương vụ cơ quan quản lý bán vốn trong năm tới như tại Cảng Sài Gòn, Becamex IDC, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng...

Còn ông Nguyễn Anh Đức cùng nhóm phân tích của SBBS nêu quan điểm trung lập với dòng vốn ngoại năm 2026. Chuyên gia này cho rằng hiện sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang ở mức thấp nhất nhiều năm, vì vậy, lượng cổ phiếu họ nắm giữ không còn nhiều.

Theo dữ liệu từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty trên sàn chứng khoán là trên 14%, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, tính đến ngày 31/12/2025.

Ngoài ra, ông Anh Đức còn nhận định đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ có thể chậm lại trong năm 2026, sau năm 2025 "bùng nổ". Điều này có thể giúp dòng vốn ngoại phân bổ ra các nước khác.

Năm ngoái, S&P 500 - chỉ số đại diện cho 500 công ty niêm yết lớn nhất nước Mỹ - đã tăng hơn 16%. Dow Jones cũng cao hơn năm ngoái 13% còn chỉ số Nasdaq đi lên hơn 20%.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng vẫn còn một số rủi ro khiến nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán với số lượng trên sàn chứng khoán Việt Nam. "Nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lại tăng lãi suất lên trên mức lạm phát (trên 2,9%), áp lực rút vốn khỏi các thị trường mới nổi có thể sẽ vẫn tiếp diễn", chuyên gia nói.

Trọng Hiếu