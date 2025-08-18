Khối ngoại bán ròng hơn 23.000 tỷ đồng từ đầu tháng 8

Nửa đầu tháng 8, khối ngoại đã bán ròng 23.400 tỷ đồng trên sàn HoSE, dù thị trường tăng thêm 128 điểm.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong tháng 8. VN-Index, chỉ số đại diện cho thị trường, tăng 128 điểm lên 1.630 điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/8, tương đương 8,5%.

Tuy nhiên, theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 23.400 tỷ đồng từ đầu tháng 8. Hiện trên 95% tiền của khối ngoại tại Việt Nam được giải ngân trên HoSE.

Lũy kế từ đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 56.300 tỷ đồng, tương đương trên 2,2 tỷ USD. Con số này chỉ thấp hơn mức rút ròng cả năm 2021. và 2024.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lớn một phần nguyên nhân từ thương vụ SK Investment - quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc - thoái vốn khỏi Vingroup. Trong giai đoạn 4-8/8, SK bán thỏa thuận hơn 12.000 tỷ đồng cổ phiếu VIC.

Theo Vingroup, đây là hoạt động nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của SK đã được công bố từ trước. Tập đoàn Hàn Quốc cũng nhận định đầu tháng 8 là thời điểm phù hợp để bán cổ phiếu VIC, khi mã này đã tăng hơn hai lần từ đầu năm.

Ngoài VIC, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh thứ hai với 4.000 tỷ đồng trong nửa tháng qua. Trong khi đó, VPB là mã được nhóm này gom nhiều nhất, họ mua ròng lên tới 742 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho rằng động thái bán ra của khối ngoại diễn ra sau giai đoạn họ đã mua ròng lượng lớn vào tháng 7, gần 7.000 tỷ đồng sau thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu 20% với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia từ SBBS, nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài cũng lớn hơn khi chứng khoán Việt Nam tăng gần 52% từ đầu tháng 4 đến nay. Trong khi đó, chỉ số VN30 - rổ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhà đầu tư nước ngoài ưa thích - đã tăng 57,2%.

Tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn nhiều cổ phiếu đã giảm đi sau quãng điều chỉnh mạnh 4 tháng qua. Vì vậy, nhu cầu mua mới của nhà đầu tư nước ngoài hạ nhiệt. Loạt cổ phiếu trong nhóm VN30 như SSI, VIC, VPB hay TCB đều đã tăng bằng lần kể từ tháng 4.

Ông Nguyễn Anh Đức cũng nhận định dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài có sự chuyển hướng sang các thị trường mới nổi còn chưa tăng giá mạnh như Thái Lan, Đài Loan, khi dòng tiền được họ "đổ" rất mạnh vào hai thị trường này thời gian gần đây. Chứng khoán Thái Lan giảm 10% so với đầu năm, còn Đài Loan tăng 4,9%, trong khi VN-Index tăng tới 28,7% sau 8 tháng.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, Việt Nam còn cơ hội hút thêm tiền từ nhà đầu tư nước ngoài sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell, một tổ chức xếp hạng và cung cấp chỉ số toàn cầu, xếp ở vị trí "thị trường cận biên" và đang được theo dõi để xem xét nâng hạng lên "mới nổi". Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam sẽ sớm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell.

Nâng hạng thị trường chứng khoán là mục tiêu lớn Chính phủ đang hướng tới. Việc cải thiện vị trí sẽ là lực đẩy đáng kể cho thị trường vốn Việt Nam, giúp tăng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), nhận định dòng vốn chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 3-7 tỷ USD khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Nếu nhà đầu tư nước ngoài giải ngân trong thời gian ngắn, sẽ tạo ra cú hích rất lớn cho thị trường.

Còn theo Chứng khoán SSI, chứng khoán Việt Nam có thể hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF nhờ việc nâng hạng, chưa tính đến quỹ chủ động. Riêng Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất trên thị trường hiện nay - được dự báo giải ngân hơn 363 triệu USD.

Trọng Hiếu