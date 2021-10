Khối ngoại bán ròng hơn 2 tỷ USD từ đầu năm

VN-Index đến cuối tháng 9 trên ngưỡng 1.340 điểm, tăng hơn 21% so với đầu năm, tuy nhiên lực đỡ hoàn toàn nhờ vào dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có báo cáo về thị trường chứng khoán tháng 9. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, VN-Index đạt 1.342 điểm, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng hơn 21% so với đầu năm. VN-Allshare đạt 1.379 điểm, tăng 33,58% so với đầu năm, trong khi VN30-Index đạt 1.453,76 điểm, tăng gần 36%.

Các chỉ số ngành tăng cao trong tháng 9, theo HoSE, gồm hàng tiêu dùng (tăng 11,84%), năng lượng (tăng 8,82%) và nguyên vật liệu (tăng 5,76%). Các ngành sụt giảm gồm có bất động sản (giảm 2,8%) và chăm sóc sức khỏe (giảm 9%).

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 9 với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt 20.898 tỷ đồng và 710,18 triệu cổ phiếu, giảm 9,28% về giá trị và tăng 0,97% về khối lượng so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 19.543 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch hơn 682 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng gần 295% về giá trị và tăng 138% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, lực đỡ của thị trường chủ yếu đến từ nhà đầu tư nội. Trong 9 tháng, tổng giá trị và khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lần lượt đạt 592.308 tỷ đồng và 12,6 tỷ cổ phiếu. Trong đó, khối ngoài đã bán ròng gần 44.680 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 9, HoSE có 488 mã chứng khoán giao dịch, gồm 401 cổ phiếu, 2 chứng chỉ quỹ đóng, 7 chứng chỉ quỹ ETF, 57 mã chứng quyền có bảo đảm và 21 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 111,3 tỷ cổ phiếu, với giá trị vốn hóa hơn 5,13 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 81,6% GDP.

Xét về quy mô, HoSE ghi nhận 39 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Vietcombank (VCB), Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Minh Sơn