Khởi My tái xuất tại 'Ca sĩ mặt nạ'

Ca sĩ Khởi My, 33 tuổi, khiến khán giả bất ngờ khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ", đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau sáu năm.

Cô lộ diện trong hình tượng nhân vật Cừu Bông tại tập lên sóng tối 6/9. Các cố vấn chương trình, khán giả vỗ tay bởi đã lâu mới thấy Khởi My xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Ca sĩ nói: "Tôi hạnh phúc khi trở lại, cảm nhận tình cảm của mọi người dành cho còn rất lớn".

Hình ảnh Khởi My tại chương trình. Ảnh: Vie Channel

Khởi My vắng bóng ở làng nhạc sau khi kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh năm 2017. Cô cho biết hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng hiện tại, tìm thấy niềm vui qua công việc streamer. Dù không chạy show, ra sản phẩm âm nhạc đều đặn như trước, Khởi My thỉnh thoảng vẫn giao lưu khán giả qua các buổi livestream.

Về cơ duyên tái xuất, Khởi My nhớ một lần nằm mơ trò chuyện cùng nhạc sĩ thân thiết, người này thúc giục cô sớm quay lại với âm nhạc. Khi tỉnh giấc, cô gọi điện thoại cho nhạc sĩ, liền được giao hai ca khúc. Khởi My nhanh chóng vào phòng thu, chọn The Masked Singer Vietnam làm cầu nối để trở lại nghề.

Giọng ca Vì sao nói: "Mục đích của tôi không phải đi thật sâu tại chương trình, mà muốn biết bản thân có còn được khán giả nhớ đến sau thời gian ngưng hoạt động. Tôi sẽ tiếp tục mang tiếng hát dành tặng những người đã yêu mến, chờ đợi".

Khởi My hát "Bước qua đời nhau" tại Ca sĩ mặt nạ Khởi My hát "Bước qua đời nhau" tại vòng đầu chương trình hồi tháng 8. Video: Vie Channel Trên sân khấu, Khởi My tạo tiếng cười thông qua vẻ nhí nhảnh, cách trò chuyện hài hước. Cô gặp lại các đồng nghiệp Bích Phương, Bảo Anh. Ca sĩ Ngô Kiến Huy nhớ thời điểm cùng Khởi My chạy show tại nhiều tỉnh thành. Anh biết ơn cô vì đã góp phần tạo nên hit Giả vờ yêu, đến nay vẫn được khán giả yêu mến. Trên sân khấu, cả hai ôn lại kỷ niệm qua một đoạn song ca nhạc phẩm. Bảo Anh khóc khi nghe Khởi My cất giọng qua bài hát lộ diện - Người yêu cũ (Phan Mạnh Quỳnh). Cô từng xem Khởi My là thần tượng vì vào nghề sớm hơn, đa tài, cùng trưởng thành từ cuộc thi âm nhạc Tiếng ca học đường. Trấn Thành nhận xét Khởi My có chất giọng dễ tạo màu sắc riêng. "Em là ca sĩ đầy năng lượng, sống tích cực, chưa bao giờ anh thấy em than vãn bất cứ điều gì", diễn viên nói. Việc Khởi My bị loại sớm khỏi chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, trên mạng xã hội nhiều fan bày tỏ niềm vui, chào mừng khi thấy thần tượng trở lại. "Thanh xuân của em có chị cùng những ca khúc và chương trình chị dẫn dắt", khán giả Quỳnh Giang bình luận. Khởi My sinh năm 1990, từng đoạt quán quân Gương mặt thân quen năm 2013. giải nhất Tiếng ca học đường năm 2007. Cô được khán giả biết đến qua các bản hit Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ. Sau lập gia đình, cô và chồng ít hoạt động nghệ thuật.

Tân Cao