Khởi kiện vì bị sang chấn khi liên tục tiếp xúc nội dung khiêu dâm

MỹNhân viên kiểm duyệt nội dung của website livestream khiêu dâm nổi tiếng đã kiện công ty do chịu "chấn thương tâm lý" khi thường xuyên tiếp xúc nội dung cực đoan, bạo lực.

Trong vụ kiện được đệ trình tuần trước tại Tòa án thuộc quận Trung tâm California.

Nguyên đơn là Neal Barber, cáo buộc công ty Chaturbate tắc trách khi "cố ý và có chủ ý" không cung cấp cho anh "các biện pháp bảo vệ sức khỏe tâm thần theo tiêu chuẩn của ngành" như bộ lọc nội dung, thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tư vấn về chấn thương...

Barber nêu trong đơn về việc đã phải chịu đựng "chấn thương tâm lý" và những tổn thương cảm xúc nghiêm trọng khác kể từ khi được tuyển dụng vào tháng 11/2020. Công việc của anh là "giám sát rủi ro dịch vụ khách hàng" và làm người kiểm duyệt nội dung cho trang web khiêu dâm cung cấp các buổi biểu diễn webcam trực tiếp của các người mẫu webcam thường có cảnh khỏa thân và hoạt động tình dục...

Đơn kiện cho biết vì các nền tảng lưu trữ lượng lớn nội dung trực tiếp, chưa được lọc và có nội dung khiêu dâm nên người kiểm duyệt nội dung đóng vai trò thiết yếu trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, thực thi các quy tắc của nền tảng và ngăn chặn việc phát tán tài liệu bất hợp pháp hoặc lạm dụng.

Những người kiểm duyệt nội dung đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại nạn bóc lột trẻ em, nội dung không được sự đồng thuận, nội dung bạo lực, nội dung khiêu dâm, tự làm hại bản thân và các hành vi vi phạm khác". Đơn kiện cho biết, nếu không có họ, trang web khiêu dâm "sẽ trở nên không thể quản lý, không an toàn và dễ bị tổn thương về mặt pháp lý".

Vì thế, Barber và đồng nghiệp "đã và đang thường xuyên phải tiếp xúc với một số nội dung phản cảm, gây khó chịu, tục tĩu và gây tổn hại về mặt tâm lý nhất có thể tìm thấy trên mạng".

Vụ kiện cáo buộc việc Chaturbate không bảo vệ sức khỏe tâm thần cho nhân viên "không phải là hành vi giám sát thường xuyên tại nơi làm việc mà là cố ý coi thường các nghĩa vụ, bao gồm nghĩa vụ cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Trong đơn kiện, luật sư của Barber nói rằng tổn thương của thân chủ "không chỉ có thể lường trước được mà còn có thể phòng ngừa được". Nếu công ty thực hiện ngay những biện pháp phòng ngừa tối thiểu mà các công ty cùng ngành áp dụng, Barber đã không phải chịu những tổn thương này.

Người phát ngôn của Multi Media, LLC, chủ sở hữu web khiêu dâm, khẳng định rất coi trọng việc kiểm duyệt nội dung, đánh giá cao công việc của những người kiểm duyệt và vẫn cam kết hỗ trợ.

Tính đến tháng 4/2025, đây là trang web phổ biến thứ 40 trên thế giới và là trang web khiêu dâm phổ biến thứ tư toàn cầu. Trang web kiếm tiền bằng cách lấy khoảng 40-50% từ thu nhập của người mẫu. Doanh thu trung bình 32 triệu USD/năm.

Hải Thư (Theo BI)